Ti Džej Ford je iz Indijane stigao u Zagreb i ostao je šokiran načinom funkcionisanja i putovanjima

Postoji ona ozbiljna strana košarke, na samom terenu sa loptom gde dva tima traže način da pobede.

U isto vreme postoji i ona smešna strana, puna anegdota i nekih zanimljivih priča. Jednu takvu otkrio je Krunoslav Simon.

Bilo je to u vreme kada je igrao za Zagreb, klub koji više ne postoji. Tokom NBA "lokauta" je stigao Ti Džej Ford iz Indijane. Kratko se zadržao, ali dovoljno da priča bude nezaboravna.

"U to vreme smo igrali Evroligu, bio je 'lokaut' u NBA, kako ne bi skandirali igrači su po automatizmu dolazili u Evropu. Kada igraš u Evroligi onda si među prvima koje gledaju. Ti Džej Ford je došao, igrao je tri utakmice sa nama", počeo je Simon priču za podkast "Inkubator".

Otkrio je šta se potom desilo i koliko je Amerikanac ostao šokiran.

"Igrali smo prvi meč u Kragujevcu, do tamo treba 11 sati autobusom. Kada je došao slikao je autobus i posle sat vremena vožnje pita 'Gde je aerodrom?' Kakav bre aerodrom, čekaj benzinsku pumpu kupi dve koka-kola i sedi tu. Onda se iznenadio 'Šta, ne se*i da idemo busom?' Da majstore, idemo autobusom, sedi tu i opusti se."

Plejmejker koji je igrao za Milvoki, Toronto, Indijanu i San Antonio je ostao bez reči.

"Gleda nas, kaže da nismo normalni da idemo autobusom. Reko, šta misliš? Da imamo čarter Zagreb-Kraguejvac. Nedelju dana je bio u šoku."

Nije to bilo sve, iznenadio se kada je u hotelskoj sobi shvatio da ima cimera.

"Ušao u sobu koja je bila mala, dva kreveta, otprilike u obliku slova 'T'. Sto između i kupatilo. Video cimera i pita šta sad. Kako šta sad? On tu spava na jednom krevetu, ti na drugom. Radnički nas ubio 20 razlike, on nije ni poen dao, smejali se svi tamo."

Imao je tu sreću da vidi i Evroligu, oduševljen je bio Grčkom.

"Video je drugu stranu Evrope, ali mu je to za Kragujevac bila prva reakcija. Bio je uveren da idemo na aerodrom. Pred put mi uzimamo jastuke, jedna unosi sendviče, jedan gajbu piva, on gleda i pita hoćemo li sve to pojesti do aerodroma. Kakav bre aerodrom. Pitaću te za pet sati kad dođemo u Šid jesi gladan ili žedan", smeje se Kruno dok prepričava.

Prisetio se Atine.

"Tamo se oduševio. Puna 'OAKA', Željko Obradović trenirao PAO. Posle toga se izlazilo, tamo svi izlaze, super je vreme, uvek sunčano, svi piju po ulicama. Pitao me kad ćemo opet tamo, rekao sam mu - nikad."

Na kraju je naglasio da je Ti Džej bio dobar momak.

"Na tim putovanjima busom nije bilo interneta, mi smo uglavnom igrali karte. Ford je stvarno bio super lik, bili smo mu interesantni. Naravno, ko će tu 7-8 sati da priča na engleskom, nego posle sat vremena, aj ti malo lezi, odspavaj, a mi ćemo da igramo karte. Poker neki, nešto. Bio je dobar cirkus, stvarno je bio dobar lik", završio je Simon.