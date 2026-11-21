Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za mjestimično kratkotrajnu kišu, uglavnom u drugom dijelu dana. Ujutru, na sjeveru, po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 7 do 19 stepeni.