Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za mjestimično kratkotrajnu kišu, uglavnom u drugom dijelu dana. Ujutru, na sjeveru, po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 7 do 19 stepeni.
Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna oko 16 stepeni.