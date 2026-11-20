Ostoja Mijailović se oglasio zbog Karlika Džounsa i potvrdio da plejmejker ostaje u Partizanu.

Izvor: MN Press

Na društvenim mrežama su se pojavile spekulacije o potencijalnom odlasku Karlika Džounsa iz Partizana u Olimpijakos, navodno kao zamhena za povrijeđenog Žana Montera. Zbog svega toga se oglasio prvi čovhjek crno-bijelih i demantovao te navode.

"Karlik Džouns ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju", poručio je Ostoja Mijailović.

Crno-bijeli su se prije toga oglasili saopštenjem, potvrdili da Đoan Penjaroja i stručni štab imaju punu podršku čelnika kluba. Uz to je otkriveno da je Sani Bećirović novi direktor kluba.