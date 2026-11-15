Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija: Moneke i Gejni u sukobu. Nigerijac crveno-bijelih ščepao protivnika za dres.
Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot
Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija u ABA ligi. Početkom poslednje četvrtine, Zvezdin košarkaš Čima Moneke ščepao je za dres Džordana Gejnija, beka Ljubljančana. Držali su jedan drugog i nisu se puštali, sve dok ih nisu razdvojili.
Srećom, prošlo je sve bez ozbiljnijeg incidenta - pogledajte.
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00:38Čima Moneke uhvatio Džordana Gejnija za dres
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport
Epilog ovog sukoba bile su dosuđene tehničke greške za obojicu, a utakmica se nastavila nesmetano - uz neizbježno povećanu tenziju.
Crveno-bijeli su sačuvali fokus kroz završnicu i u uzbudljivo kraju pobedili starog slovenačkog rivala, za skor 6-1 u ABA ligi i prvo mesto na tabeli Grupe A ABA lige. Sa druge strane, Cedevita Olimpija je na učinku 4-3.