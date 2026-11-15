Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija: Moneke i Gejni u sukobu. Nigerijac crveno-bijelih ščepao protivnika za dres.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija u ABA ligi. Početkom poslednje četvrtine, Zvezdin košarkaš Čima Moneke ščepao je za dres Džordana Gejnija, beka Ljubljančana. Držali su jedan drugog i nisu se puštali, sve dok ih nisu razdvojili.

Srećom, prošlo je sve bez ozbiljnijeg incidenta - pogledajte.

Pogledajte 00:38 Čima Moneke uhvatio Džordana Gejnija za dres Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Epilog ovog sukoba bile su dosuđene tehničke greške za obojicu, a utakmica se nastavila nesmetano - uz neizbježno povećanu tenziju.

Crveno-bijeli su sačuvali fokus kroz završnicu i u uzbudljivo kraju pobedili starog slovenačkog rivala, za skor 6-1 u ABA ligi i prvo mesto na tabeli Grupe A ABA lige. Sa druge strane, Cedevita Olimpija je na učinku 4-3.

Pogledajte kako je izgledao meč u "Pioniru":