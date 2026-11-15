"Usvojili bismo dijete, ne treba odustajati": Tanja Savić o borbi za potomstvo sa 11 godina mlađim Mukijem

Pjevačica Tanja Savić dijeli svoje iskustvo o želji za proširenjem porodice i izazovima koje donosi borba za potomstvo.

Izvor: Instagram printscreen / tanjasavicofficial

Pjevačica Tanja Savić otvoreno je progovorila o borbi za potomstvo sa jedanaest godina mlađim partnerom Muhamedom Mukijem Bešićem, sa kojim već pet godina uživa u skladnoj vezi.

Kako bi ostvarila ovu veliku želju, priznaje da je spremna da potraži pomoć stručnjaka i ode na vantjelesnu oplodnju, dok ozbiljno razmišlja i o usvajanju. Pored priče o proširenju porodice, osvrnula se i na loše komentare na mrežama, ali i na vaspitanje svojih sinova.

"Mnogo ljudi nam piše, ima mnogo hejtera, to su ljudi koji stoje iza tastature i svoje slobodno vrijeme tako provode. Ima i zluradih komentara. Oni misle da ja Mukija držim tu i zezam ga i da mu neću rodite dijete. Ja želim da Mukiju rodim dijete, svi se bore za potomstvo, pa i mi. Mi jesmo u tom nekom procesu, mi smo zajedno pet godina i normalno je i da radimo na bebi, ali vjerovatno da mora da se ubaci i pomoć medicine i stručnih lica da se oplodnja desi. Nije nemoguće, postoji i vantjelesna oplodnja, ja imam skoro 42 godine i polako mi taj biološki sat otkucava. Ja mislim da dok se čovjek ne sredi, ako odem na planinu i ne viđate me duže vrijeme da znate da radim na bebi", rekla je pevačica i dodala:

"Ne treba odustajati, nisam ni prva, ni poslednja. Borim se i boriću se. Kad sam pitala djecu da li bi voljeli da mama rodi s Mukijem još jednu bebu sa Mukijem, oni su rekli da su oni već veliki, ja sam im rekla da je to još bolje jer ima ko da čuva bebu. To je dobitna kombinacija ako nas Bog pogleda, ja bih plakala od sreće", poručila je Tanja i progovorila o usvajanju djece.

"Zašto da ne? Usvojili bismo dijete, ja sam takva da bih pomogla svima, usvojila bih crnče, usvojila bih djecu u Africi, otvorila bih azil za pse. Ta nedužna bića bih zaštitila. Veoma sam empatična", rekla je pjevačica i otkrila da li se plaši momenta kada će sinovi porasti i osamostaliti se.

"Samo se bojim pošto sam ja balkanska majka, tako smo odrastali. Vječito sam ja ta koja prinosi duks, oblači djecu. Djecu moramo usmjeriti i ja ih od sada učim već da ih život neće maziti", pričala je Tanja u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Inače, Muki, koji je od svoje emotivne izabranice Tanje Savić mlađi 11 godina, sa njom je srećan u dugogodišnjoj vezi, a njene sinove prihvatio je kao svoje.

"Sa mojim sinovima Muki ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sjedim pored njega, ostanem zatečena. Oni su sada dječaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam", rekla je pjevačica, pa je potom dodala:

"Moji roditelji su sa njim takođe u sjajnim odnosima. Meni je mnogo drago što kad god odemo u Smederevo doček je takav od strane mojih kao da čekaju svoje dijete. Tu nema razlike. Nešto nevjerovatno", rekla je ona.