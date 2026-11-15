Ministar pravde Bojan Božović poručuje da zatvaranje poglavlja 23 i 24 neće značiti kraj reformi, dok iz MANSA upozoravaju da institucije još nijesu oslobođene političkog uticaja i da Crna Gora mora pokazati konkretne rezultate u borbi protiv korupcije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar pravde Bojan Božović u izjavi za Dnevnik kaže da ćemo i nakon zatvaranja poglavlja 23 i 24 imati dosta posla. Dejan Milovac iz MANSA, smatra da se institucije moraju osloboditi političkog uticaja, te da reforme nisu kozmetičke, ali da smo daleko od održive borbe protiv korupcije, prenosi "Rtcg".

Ministar pravde Bojan Božović ističe da stanje nije idealno, te da neće ni biti kada završimo tehnički nivo pregovora, kao što nije savršeno stanje ni u mnogim, ili svim, državama članicama Evropske unije.

“Naprotiv, ovo je jedan dugoročan proces. Mi ćemo, kad završimo pregovaračka poglavlja 23 i 24, a nadamo se da će to biti do kraja godine, imati i nakon toga imati dosta posla. Apsolutno ne mislim da smo sve riješili. Nismo sigurno donijeli onaj broj presuda koji nam treba i koje svi želimo, ali ne želimo samo zbog Evropske unije. Želimo ih prije svega i zbog nas. Želimo ih zbog vladavine prava, zbog jačanja pravne države. Ali to ne znači da zbog toga treba da zaboravimo brojne dobre strane urađenog i mnogo, ja bih rekao, zaista ogroman trud koji su neki ljudi uložili da dođemo do ove pozicije”, kazao je Božović.

Milovac ističe da je jedno usvojiti zakone, pa čak i formirati institucije. Međutim, ono što do kraja nijesmo uradili, nijesmo te institucije oslobodili političkog uticaja i nemamo konkretne rezultate.

“Mnogi od tih slučajeva i dalje nisu dovedeni do kraja, ili su u gorem slučaju odbačeni. Tako da mi moramo jednostavno da dokažemo Evropskoj uniji da smo sposobni da građanima donesemo pravdu. Tako da, zatvaranje ova dva poglavlja će biti više podstrek za crnogorske organe nego što će biti formalno priznanje za ono što je do sada urađeno na ovom polju”, zaključio je Milovac.