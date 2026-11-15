Otkrijte kako je nevjerstvo Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona postalo jedan od najvećih skandala u Holivudu tokom snimanja 'Kleopatre'.

Izvor: Youtube printscreen/ Old Hollywood Magic

Jedna od najvećih i najskandaloznijih holivudskih afera svih vremena započela je 1962. godine na snimanju filma "Kleopatra" u Rimu, kada su se između Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona rodile jake emocije, iako su oboje u tom trenutku bili u braku sa drugim ljudima.

Iako je njihova veza kasnije obilježila čitavu epohu, na samom početku nije djelovalo da će među njima planuti bilo kakva varnica.

Kada ju je prvi put ugledao na snimanju, Barton je prišao tada najlepšoj ženi svijeta i tiho joj dobacio: "Da li ti je neko nekada rekao da si veoma lijepa djevojka?" Elizabet, koja je već bila velika svjetska zvijezda poznata po svojim čuvenim ljubičasto-plavim očima, uopšte nije bila impresionirana, tim pre što je Ričarda pratio glas oženjenog zavodnika.

Vidi opis Najveći skandal i nevjerstvo u istoriji Holivuda: Glumci zaboravili na kamere i supružnike, na setu pucale strasti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/Old Hollywood Magic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Old Hollywood Magic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Old Hollywood Magic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Old Hollywood Magic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Old Hollywood Magic Br. slika: 5 5 / 5

"Evo ga veliki ljubavnik, veliki duhovit čovjek i intelektualac iz Velsa, a izlazi pred mene sa ovakvom rečenicom", našalila se tada glumica.

Ipak, sve se preokrenulo 22. januara 1962. godine, na dan kada je trebalo da snime prvu zajedničku scenu. Barton, tada tridesetšestogodišnjak, prethodne noći je pretjerao sa pićem i nije spavao puna dva dana. Kada je u pet po podne pokušao da popije kafu, ruke su mu se toliko tresle da nije uspijevao da prinese šolju ustima, pa je zamolio Elizabet da mu pomogne.

"Drži ovo, ljubavi, hoćeš li mi prinijeti šolju ustima?", upitao ju je, a ona je prihvatila i počela tiho da se smije.

"Bio je potpuno zapušten i u totalnom haosu, a ja sam pogledala u te zelene oči koje su sijale i smijale mi se dok je ispijao cijelu šolju, i nastavili smo da zurimo jedno u drugo", ispričala je kasnije Elizabet, priznajući da ju je u tom trenutku razoružala njegova ranjivost.

Ni Ričard nije ostao ravnodušan. "Zaljubio sam se istog trenutka. Bila je poput fatamorgane ljepote svih vjekova, neodoljiva poput sile gravitacije", priznao je glumac.

Elizabeth Taylor Richard Burton Cleopatra Izvor: YouTube

Kada su ubrzo nakon toga stali pred kamere da snime prvu ljubavnu scenu, postalo je jasno da među njima gori prava vatra, toliko su se strastveno ljubili da uopšte nisu čuli kada je reditelj Džozef L. Mankevic viknuo "Rez!", pa im je on pred cijelom ekipom dobacio: "Da li vam smetam? Želite li da vam se javim kad završite?"

Njihov flert ubrzo je postao toliko očigledan da je Elizabetin tadašnji suprug Edi Fišer prestao da dolazi na set, dok je Ričardova žena Sibil u početku vjerovala da je u pitanju samo još jedna prolazna avantura. Međutim, strast nije jenjavala, a Ričard je Elizabet slao otvorene poruke u kojima ju je pitao: "Da li bi mi, uzgred, dozvolila da vodim ljubav sa tobom ovog popodneva?" i pisao joj: "Volim te strašno, poput bolesti. Sanjam te sklupčanu dok spavaš. Ljubomoran sam čak i na krevet."