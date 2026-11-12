Košarkaši Crvene zvezde imaju jako težak zadatak u 11. kolu Evrolige, ali rival je višestruko desetkovan.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju "pakleni" novembar gostovanjem Real Madridu. Izabranici Ibona Navara ove sezone sjajno igraju van Beograda, pošto su poslije deset kola zabilježili tri "brejka", a posebno su bile impresivne pobjede protiv Olimpijakosa i Dubaija.

Real je neko ko po pravilu igra dobro na svom terenu i jedini poraz ove sezone su doživjeli od Panatinaikosa u prošlom kolu nakon produžetka. Madriđani se nisu predavali do posljednjeg momenta, nadoknadili su ogromnu prednost i na kraju poklekli poslije velike drame. Upravo na borbenost do posljednje sekunde upozorio je trener Ibon Navaro.

Vidi opis Real oslabljen, Zvezda voli da gostuje: Mogu li crveno-bijeli do trećeg brejka u istoriji? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Sigurno nas očekuje teška, veoma teška utakmica. Kao što sam vam rekao i prije meča protiv Olimpijakosa, takve ekipe koje imaju tu kulturu i nasljeđe uvijek znaju kako da se takmiče, bez obzira na sve probleme koje imaju. Imaju taj DNK koji ih čini još takmičarski nastrojenijim i opasnijim upravo kada se suočavaju sa nedaćama. Znamo šta znači igrati u Madridu i kakvu košarku oni igraju, a to je košarka koja je opasna ko god da je na terenu. Ako se opustite samo dva minuta u tom ritmu, mogu vas potpuno razbiti. Tako da će ovo biti veoma zahtjevna utakmica u smislu fizičke pripreme, a posebno mentalne snage da ostanemo u igri uprkos svemu što se može desiti", rekao je Navaro i dodao:

"Igrao sam u Madridu mnogo puta. Dešavalo mi se da imam tri poena prednosti na četiri sekunde do kraja i dva slobodna bacanja, pa da na kraju izgubim. Tako da je u Madridu sve moguće. Bez obzira na rezultat i na to koliko je vremena ostalo do kraja, sve se može desiti. Oni znaju kako se igraju te posljednje sekunde i moramo biti spremni na to."

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je samo dva puta u istoriji uspjela da pobijedi Real u Madridu, i to 2017. i 2021. godine. Srpski i španski tim su odmjerili snage ukupno 21 put, a višestruki šampion Evrope vodi sa 15-6.

Problem sa Kolokom

Košarkaši Crvene zvezde su u srijedu otputovali u Madrid, ali je Kristijan Koloko ostao u Beogradu zbog administrativnih problema i put Španije krenuće u četvrtak, na dan meča.

Slične probleme je imao i tokom puta za Atinu u prošlom kolu, ali ga to nije omelo da bude jedan od ključnih igrača u pobjedi protiv aktuelnog šampiona Evrope, ekipe Olimpijakosa.

Real desetkovan

Za Real Madrid neće igrati nekoliko jako važnih igrača zbog povreda, te bi Zvezda mogla da iskoristi ovu situaciju za novu veliku pobjedu. Pedro Martinez neće moći da računa na Fakunda Kampaca, Tea Maledona, Gabrijela Deka, Usmana Garubu i Mikaela Jantunena.

Rješenje protiv zahuktalih crveno-bijelih, moraće da nađe Pedro Martinez. "Zvezda je fantastična u odbrani, a u napadu igra u veoma dobrom ritmu. Imaju odlične organizatore igre, koji posjeduju veliki napadački kvalitet. Izuzetno su fizički snažni i trenutno su jedan od najboljih timova Evrolige", rekao je Martinez i posebno istakao neke od igrača Zvezde:

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

"Džons i Karter imaju ogroman poenterski potencijal, dok je Koloko veoma atletičan centar koji mnogo toga radi dobro. Dobili su osam od posljednjih devet utakmica i jasno je da nas očekuje veoma težak posao. Ipak, na našem terenu vjerujemo da možemo da pobijedimo svakoga."