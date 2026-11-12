Španac Rafael Nadal dobro pamti finale US opena 2013. godine.

Izvor: STAN HONDA / AFP / Profimedia

Legendarni Španac Rafael Nadal završio je karijeru prije dvije godine, ali se njegovi mečevi i podvizi i dalje prepričavaju. U nedavnom intervjuu za "Ekip" otkrio je koja tri finala u karijeri su mu najupečatljivija, i očekivano je u taj uži izbor svrstao najveće rivale, Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

Španac se odlučio za trijumf nad Rodžerom u Londonu, protiv Medvedeva u Australiji i protiv Đokovića na US openu.

"Biram Vimbldon 2008, Australiju 2022. i možda... US open 2013", rekao je Nadal poslije razmišljanja.

Novinar "Ekipa" je dodao da je polufinale Australijan opena 2009. protiv Fernanda Verdaska meč koji mu je najviše ostao u sjećanju kada je riječ o Rafi. Međutim, "kralj šljake" se nije složio.

"Razumijem da je to bio veoma uzbudljiv meč, ali za mene to nije bio susret u kojem sam igrao nevjerovatno. Bio je to težak meč; Fernando je igrao na nevjerovatno visokom nivou - vjerovatno na najvišem nivou koji sam ikada vidio od njega tokom cijele njegove karijere. Ipak, bilo je to polufinale, a ne finale... a i, iskreno, nemam baš takvo sjećanje na svoju igru... iako sam bio iscrpljen, mislim da sam u finalu igrao na višem nivou nego u polufinalu", rekao je Nadal.

Nadal srušio Đokovića u finalu US opena

Izvor: YouTube/AmazonPrime

U finalu US opena 2013. godine Rafael Nadal je pobijedio Novaka Đokovića sa 3:1 u setovima (6:2, 3:6, 6:4, 6:1), nakon tri sata i 21 minut. Nadal je ovom pobjedom osvojio svoju drugu titulu na US openu, odnosno ukupno 13. grend slem trofej u karijeri.

Meč je obilježio i čuveni poen iz trećeg seta koji je trajao čak 54 udarca, a za Španca je ovo bila samo kruna jedne od najboljih sezona koju je odigrao u karijeri, i to poslije duže pauze od povrede. Nakon pobjede je bio jako emotivan, završio je u suzama i zbog toga je to jedan od najupečatljivijih trenutaka koje pamti. Na betonu je osvojio Indijan Vels, Montreal, Sinsinati i na kraju US open.

Nadal je karijeru završio sa 22 velike titule, ali je pobjedu u skoro svim kategorijama odnio Novak Đoković. U međusobnom skoru ima 31-29, 24 grend slem titule, 40 mastersa naspram Nadalovih 36 i brojna druga dostignuća...