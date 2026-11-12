Kako je saopšteno iz Agencije, tokom rasprave o Predlogu statuta, predsjednica Savjeta Aleksandra Vukašinović ukazala je na problem nepotrebnog prenošenja zakonskih odredbi u podzakonski akt, što može dovesti do normativnog preklapanja i različitog tumačenja nadležnosti

Izvor: Promo/ASK

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) održao je danas 76. sjednicu, na kojoj su, na predlog direktorice Agencije, usvojeni Statut ASK-a i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra prihoda i imovine, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz Agencije, tokom rasprave o Predlogu statuta, predsjednica Savjeta Aleksandra Vukašinović ukazala je na problem nepotrebnog prenošenja zakonskih odredbi u podzakonski akt, što može dovesti do normativnog preklapanja i različitog tumačenja nadležnosti.

Ona je posebno ukazala na potrebu izmjene odredbi koje Savjetu daju mogućnost da utvrđuje povrede zakona iz nadležnosti Agencije kada je riječ o njegovim članovima. Naglasila je da se statutarnim aktom ne mogu uvoditi ovlašćenja koja nijesu predviđena zakonom.

„Članovi Savjeta nijesu i ne mogu biti iznad zakona. Utvrđivanje povreda zakona mora ostati u nadležnosti organa kojima je zakon taj posao povjerio, bez izuzetaka i bez stvaranja prostora za institucionalnu samokontrolu mimo zakonskih procedura“, poručila je Vukašinović.

Na sjednici su prihvaćene i izmjene kojima se dodatno uređuje postupak utvrđivanja razloga za razrješenje članova Savjeta, uz preciznije definisanje nadležnosti, kao i predlog kojim se ograničava period obavljanja funkcije direktora Agencije.

Iz ASK-a su naveli da je cilj usvojenih izmjena dosljedna primjena načela zakonitosti, odnosno da Statut treba da bliže uređuje zakonska rješenja, a ne da ih ponavlja, mijenja ili proširuje nadležnosti organa Agencije.

Osvrćući se na pozitivne ocjene Evropske komisije iz Izvještaja o napretku Crne Gore za 2026. godinu, u kojem je istaknut značaj imenovanja direktora u punom mandatu za funkcionisanje i institucionalnu stabilnost Agencije, na sjednici je poručeno da Savjet mora zadržati ulogu nezavisnog prostora za stručnu, argumentovanu i nepristrasnu raspravu, u skladu sa zakonom.

„Istaknuto je da je neophodno da se predlozi svih članova Savjeta za unapređenje normativnih akata razmatraju u zakonskoj proceduri sa jednakom pažnjom, uz puno uvažavanje stručnih argumenata i zakonske uloge svakog člana Savjeta“, navodi se u saopštenju.

Govoreći o inicijativi direktorice ASK-a Kristine Braletić da se što prije odluči o Predlogu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, iz Savjeta su poručili da svoje zakonske obaveze obavljaju pravovremeno i odgovorno, uz pažljivo razmatranje svih akata.

S obzirom na to da je usaglašeni predlog pravilnika dostavljen tek na dan održavanja sjednice, ocijenjeno je da je potrebno ostaviti dovoljno vremena za njegovu detaljnu analizu i donošenje odluke utemeljene na zakonu. Zbog toga je razmatranje ove tačke dnevnog reda odloženo za ponedjeljak.

Na kraju sjednice, Savjet je dao saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije za sprečavanje korupcije i Nacionalnog tijela za integritet Republike Moldavije.