Uprava za vode okončala je hitne interventne radove na dvije lokacije u opštini Berane, u Donjoj Ržanici i Bučama, u blizini kuća Vuksanovića, sa ciljem sanacije riječnih obala i smanjenja opasnosti od erozije i ugrožavanja okolnih imanja.

Izvor: uprava za vode

Intervencije su sprovedene u okviru aktivnosti na regulaciji vodotoka i zaštiti od poplava, uz podršku i saradnju sa Vojskom Crne Gore.

Radovi su obuhvatili djelove riječnog korita na kojima su promjene pravca toka i erozivni procesi predstavljali prijetnju za okolno zemljište. Sanacijom je vodeni tok usmjeren bliže prethodnom koritu, dok su izgradnjom i učvršćivanjem nasipa stvoreni bolji uslovi za stabilizaciju obala, posebno u periodima visokog vodostaja.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za vode Ivan Lalić poručio je da je pravovremena reakcija na ugroženim područjima od velikog značaja za sprečavanje potencijalnih šteta koje mogu nastati usljed nepovoljnih hidroloških uslova.

„Zaštita od poplava ne počinje onda kada vodostaji dostignu kritične vrijednosti, već mnogo ranije – prepoznavanjem rizika i pravovremenim djelovanjem. Upravo zato nastojimo da, u okviru raspoloživih kapaciteta, intervenišemo na lokacijama na kojima promjene riječnog toka i erozija obala mogu ugroziti imovinu građana. Završeni radovi u Donjoj Ržanici i Bučama predstavljaju konkretan doprinos smanjenju tih rizika. Posebno je značajna saradnja sa Vojskom Crne Gore, jer zajedničkim angažovanjem možemo efikasnije odgovoriti na potrebe lokalnih zajednica“, kazao je Lalić.

Na obje lokacije obavljeno je uređenje riječnog korita, kao i izgradnja i dodatno učvršćivanje nasipa. Materijal dobijen tokom izvođenja radova iskorišćen je za stabilizaciju i zaštitu obala.

Prema izvještaju stručnog nadzora, radovi su uspješno privedeni kraju i doprinijeli smanjenju neposredne opasnosti od erozije okolnih parcela.

Ipak, stručnjaci su ukazali na važnost kontinuiranog praćenja stanja riječnog korita i obala, naročito nakon završetka kišne sezone, kako bi se na vrijeme utvrdilo da li su potrebne dodatne intervencije.

Aktivnosti u Beranama predstavljaju nastavak sličnih zahvata koje je Uprava za vode ranije sprovela na području opštine Andrijevica, gdje su radovi realizovani u Ulotini, Sitnim Lukama i Pobljenicima–Navotini. I na tim lokacijama mjere su bile usmjerene na regulaciju korita Lima i sprečavanje erozije riječnih obala.

Iz Uprave za vode poručuju da će nastaviti sa aktivnostima na smanjenju rizika od štetnog dejstva voda, u saradnji sa nadležnim institucijama, uz poseban akcenat na zaštitu imovine i bezbjednost stanovništva u lokalnim zajednicama.