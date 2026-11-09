Jedan od najboljih košarkaša crnogorske lige Nenad Vuković (32) teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Golubovcima, kada ga je automobil udario dok je bio pješak.

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Nastavak karijere jednog od najboljih košarkaša Crnogorske lige posljednjih godina je doveden u pitanje – Nenad Vuković je sinoć doživio teške povrede u saobraćajnoj nesreći i pitanje je da li će ikada moći da se vrati na teren.

Vuković je proglašen za igrača meča u pobjedi svojih Vukova iz Zete nad Dečićem (94:50), jer je upisao 25 poena, tri asistencije i dva skoka. Nakon utakmice je sa prijateljima i saigračima svratio na piće, ali ga je po izlasku iz lokala autom slučajno udario vozač koji je prolazio kroz Golubovce.

Iskusnom, 32-godišnjem Bjelopoljcu je hitno operisana karlica, a predstoji mu i zahvat zbog loma butne kosti i potkoljenice.

Iz Uprave policije je Portalu RTCG potvrđeno da je “sinoć oko 20 časova kod picerije Ciao u Golubovcima N. V. (1994) oboren kao pješak” i da je zadobio teške tjelesne povrede.

Čovjek koji je autom udario košarkaša Vukova je bio u Kliničkom centru Crne Gore i posjetio Vukovića.

Odlični bek je karijeru počeo u Centru, klubu iz rodnog grada, a najduže je nosio dres Jedinstva – 10 sezona u dva navrata.

Igrao je i za Slogu iz Kraljeva, Građanski iz Bijeljine, Mladost iz Mrkonjić Grada i rožajski Ibar, u čijem je dresu prošle sezone postavio rekord u elitnom rangu crnogorske košarke sa 63 poena u pobjedi nad Teodom (108:99).

Ovog ljeta je došao u Vukove na poziv iskusnog trenera Miodraga Kadije i na prve tri utakmice ubacio 58 poena, ali je pitanje da li će moći da se oporavi od ovako teških povreda i vrati se košarci.