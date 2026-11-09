Košarkaši Budućnost Volija sjutra od 19.30 časova gostuju Burg-u u sedmom kolu Evrokupa.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaše Budućnost Volija sjutra očekuje zahtjevno gostovanje u Francuskoj, gdje će od 19.30 časova odmjeriti snage sa Burgom, aktuelnim osvajačem Evrokupa. Duel sedmog kola grupne faze ima veliki značaj za oba tima, jer bi pobjeda Podgoričanima donijela važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja.

Burg nakon slabijeg početka sezone i tri uvodna poraza pokušava da uhvati priključak za vrh tabele, a u posljednja dva kola upisao je pobjede protiv Trenta i Šljonska. Ipak, francuski sastav je nedavno doživio ubjedljiv poraz od Pariza (107:77) u domaćem prvenstvu.

Budućnost u Francusku stiže nakon tijesnog trijumfa nad FMP-om u Beogradu (76:73), u kojem je Ajverson Molinar imao važnu ulogu, pogodivši odlučujuće poene. Eventualni izostanak Jogija Ferela, koji se povrijedio protiv Kemnica, mogao bi dodatno uticati na rotaciju podgoričkog tima.

Trener „plavih“ Andrej Žakelj očekuje zahtjevnu utakmicu i upozorava na fizičke karakteristike rivala.

„Burg je uvijek nezgodan protivnik, posebno pred svojom publikom. Imaju atletski tim koji igra brzo i voli da trči. I njima je, kao i nama, ova utakmica veoma bitna. Moramo biti fokusirani i spremni za ono što nas očekuje“, poručio je Žakelj.

Slična očekivanja ima i Molinar, koji smatra da Budućnost mora odgovoriti na kvalitet i energiju domaćina.

„Veoma je teško igrati protiv njih na gostujućem terenu, pred njihovim navijačima. Moramo da budemo spremni i damo sve od sebe. Burg je kvalitetna ekipa, sa talentovanim igračima na svim pozicijama“, kazao je Molinar.

Podgoričani će morati da odigraju koncentrisano tokom svih 40 minuta i smanje oscilacije koje su pokazali u prethodnim mečevima. Pobjeda u Francuskoj bila bi značajan podstrek u nastavku borbe za što bolju poziciju pred nokaut fazu Evrokupa.