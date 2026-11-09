Nikšićka policija rasvijetlila je slučaj pokušaja iznude novca od jednog Nikšićanina.

Izvor: Nikšić 2030 EPK

Rasvijetljen slučaj pokušaja iznude od jednog Nikšićanina, zbog čega je uhapšen B.R. (19), dok je krivična prijava podnijeta i protiv jednog člana OKG A.Đ (28) koji se sumnjiči da je, nakon neispunjenja zahtjeva za iznudu novca, organizovao paljenje vozila oštećenog, saopštili su iz Uprave policije.

Kako navode, policija je u saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, rasvijetlila krivično djelo iznuda u pokušaju na štetu jedne osobe iz Nikšića, identifikovala dvije osumnjičene osobe, od kojih je jedno, po nalogu državnog tužioca, uhapšeno, dok su protiv obije osobe, među kojima je i član OKG, podnijete krivične prijave.

Dodaju da, po nalogu državnog tužioca, uhapšen je B.R. (19) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju putem pomaganja, na štetu R. M.

“Takođe, po nalogu tužioca je podnijeta krivična prijava protiv A.Đ. (28), člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju, na štetu R.M. Policijski službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i hapšenju. Sumnja se da su A.Đ. i B.R. krivično djelo iznuda u pokušaju izvršili na štetu R.M., sa ciljem da od oštećenog iznude veću protivpravnu imovinsku korist, te da je, kao posljedica neispunjenja njihovog zahtjeva, oštećenom 7. novembra u Nikšiću, zapaljeno vozilo marke BMW”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da, B. R. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji mu je, nakon saslušanja odredio zadržavanje do 72 časa.

“Nikšićka policija u koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, preduzimaju intenzivne mjere i radnje u cilju identifikacije ostalih lica povezanih sa izvršenjem ovog krivičnog djela, kao i potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja”, zaključuje se u saopštenju.