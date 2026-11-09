Apelacioni sud Crne Gore razmatrao je žalbe na presudu kojom je Dražen Vojvodić osuđen na 40 godina zatvora zbog svirepog ubistva Vidaka Vujovića u Podgorici 2023. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Apelacionom sudu Crne Gore održana je sjednica vijeća na kojoj su razmatrane žalbe na prvostepenu presudu kojom je Dražen P. Vojvodić osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva Vidaka Vujovića 2023. godine u Podgorici, na svirep i podmukao način i nedozvoljenog držanja oružja, te žalba odbrane okrivljenog Novice G. Đikanovića, koji je osuđen na pet i po godina zatvora zbog dva krivična djela - pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, odnosno jer je nakon što je Vujović ubijen, zajedno je sa Vojvodićem, zapalio njegovo beživotno tijelo, i zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Savjetnica za odnose sa javnošću Jana Iković, danas je mejlom potvrdila “Vijestima” da je 05. novembra 2026. godine održana sjednica vijeća Apelacionog suda Crne Gore u predmetu Kž.br. 156/26 protiv okrivljenih Vojvodić Dražena i Đikanović Novice, čiji predmet su bile žalbe branilaca okrivljenih.

“Odluka će biti donijeta u zakonskom roku”, navodi se u odgovoru. Branioci okrivljenog Đikanovića, advokatica Aleksandra Rogošić iz Podgorice i advokat Vidomir Bošković iz Bijelog Polja, potvrdili su “Vijestima” da su uložili žalbu na presudu, ali samo na visinu izrečene kazne zatvora. “Viši sud je u obrazloženju presude prilikom odmjeravanja kazne naveo da je kao otežavajuću okolnost cijenio način izvršenja krivičnog djela i posljedice po oštećenog, dok je od olakšavajućih okolnosti uzeo u obzir porodične prilike optuženog. Međutim, smatram da sud nije dao dovoljno značaja olakšavajućim okolnostima koje su morale imeti uticaj na visinu kazne, a pogotovo činjenici da je optuženi priznao izvršenje krivičnog djela, da je porodičan čovjek, oženjen i otac troje djece, da prethodno nije osuđivan za ista ili slična krivična djela i da je iskazao kajanje, bez obzira na ocjenu iskrenosti, što se nije moglo potpuno isključiti.

Sud je neopravdano odbio da prihvati priznanje optuženog uz obrazloženje da "nije potpuno" jer je optuženi tvrdio da nije znao da ide u mjesto Šteke kako bi zajedno sa optuženim Vojvodićem zapalio beživotno tijelo oštećenog Vidaka Vujovića, a koji dio odbrane Novice Dikanovića sud nije prihvatio.

Međutim, sud je pogrešno cijenio navedeno, ne uzimajući u obzir činjenicu da iz provedenih dokaza, tj.same odbrane okrivljenog Ðikanovića, okrivljenog Dražena Vojvodića kao i drugih svjedoka, utvrđeno da je tih dana/kao i predmetnog dana okrivljeni Dikanović bio pod uticajem alkohola i droga. Samim tim, sud je njegovo priznanje trebalo da prihvati u potpunosti, jer nije imao potrebu da u tom dijelu prikriva istinu, a priznao je cjelokupan događaj. Sud je kao olakšavajuću okolnost morao da cijeni izraženo kajanje.

Za razliku od tumačenja suda da "samo verbalno kajanje ne znači i iskreno" stav odbrane je drugačiji. Naime, iskrenost kajanja ne može se mjeriti samo verbalnim iskazima, već i samim priznanjem djela, saradnjom tokom postupka i odustajanjem od daljeg negiranja, a što je optuženi sve već tokom postupka pokazao.

Smatram da odmjerena kazna nije adekvatna stepenu krivice, ličnosti optuženog i okolnosti pod kojim je djelo izvršeno, te da je trebalo izreći blažu kaznu. Odbrana predlaže da Apelacioni sud usvoji žalbu i preinači prvostepenu presudu saglasno činjeničnim i pravnim tvrdnjama ove žalbe, na način što će izreći blažu kaznu okrivljenom Novici Dikanoviću”, navodi se u žalbi branioca okrivljenog, advokatice Aleksandra Rogošić, prenose "Vijesti".

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Dražen Vojvodić 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubio Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamio oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto.

Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog.

Nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.