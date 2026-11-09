U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću i ostalima zbog optužbi za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje cigareta i zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U Višem sudu u Podgorici danas je, saslušanjem svjedoka koja su bila zaposlena u carinskoj zoni Luke Bar, nastavljeno je suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, optužen za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja i ostalima za učešće u švercu cigareta, pišu "Vijesti".

Predmet je spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, koji je optužen da je bio dio kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića kome je odavao službene podatke.

Nakon njihovog saslušanja, odbrana je ukazala da je njihovo svjedočenje otvorilo ozbiljna pitanja u vezi sa vjerodostojnošću dokumentacije na kojoj se zasniva optužnica.

Sud je dao zadatak vještaku ekonomske struke Milenku Popoviću, da vještači svu dokumentaciju, te da u Luci Bar izvrši uvid i izjasni se u pogledu vjerodostojnosti.

“Više od dvije hiljade predloženih pisanih dokaza, značajan dio, odnosno oko 80 odsto, dostavljen je u kopijama ili ovjerenim kopijama. Međutim, nijedan od saslušanih svjedoka nije potvrdio da je lično izvršio uvid u originalnu dokumentaciju, uporedio je sa kopijama ili stavio pečat kojim se potvrđuje njihova istovjetnost. Posebno problematično je što na tim kopijama nema potpisa lica koje je izvršilo ovjeru, niti datuma kada je ona obavljena. To otvara osnovanu sumnju u vjerodostojnost takve dokumentacije, pa čak i mogućnost da je ovjeravanje kopija izvršeno naknadno bez prethodnog uvida u originalni dokumentaciju, za potrebe ovog postupka. Zbog svega navedenog, odbrana je zatražila izdvajanje ove dokumentacije kao pravno nevaljanih dokaza, u smislu člana 17 ZKP-a, jer se njihova autentičnost i vjerodostojnost ne mogu pouzdano utvrditi”, izjavila je „Vijestima“ advokatica Maja Turković.

Nastavak suđenja zakazan je za 23. novembar. Ukoliko do tada ne bude izrađen nalaz vještaka, kao dokaz biće proveden skaj materijal.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Arsenije Kalezić imao zadatak da, u cilju realizacije kriminalnog plana, osnuje i registruje pravno lice „Euro MN“ DOO PG, radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije, obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju drugim pripadnicima kriminalne organizacije. U skladištu broj13, okrivljeni je za pravno lice „Euro MN“ kupio i uskladištio cigarete, ukupno 16.682 paketa cigarete. Dodaje se da su službenici Uprave carina, zapisnikom od 8. 8. 2019.godine, konstatovali da je „skladišni prostor potpuno prazan, da u istom nema robe“, „a da je u skladištu trebalo da se nalazi 16.682 paketa cigareta raznih brendova koje je korisnik smještao u predhodnom periodu“.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Lj. Mrkić, Veselin R. Veljović, Nikola Lj. Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan D. Bubanja, Nikola D. Bubanja, Željko M. Bulatović iz Kolašina, Dušica G. Bulatovič. Predrag D. Veljić, Borislav R. Lečić, Nemanja N. Anđelković, Goran M. Gluščević, Nikola M. Bačilović i Sadik A. Elnagar su u toku 2018. godine, u Cmoj Gori, okrivljeni Mrkić Aleksandar, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali okrivljeni Veljović Veselin, Mrkić Nikola, Nikočević Mujo, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola, Sadig Elnagar i druga neidentifikovana lica, koja organizacija je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Čime je okrivljeni Mrkić Aleksandar izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Veljović Veselin, Nikočević Mujo, Mrkić Nikola, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola i Sadig Elnagar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 16 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Mrkić Aleksandar, Anđelković Nemanja i Kalezić Arsenije su kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje. Zatim se u optužnici navodi da su okrivljeni Mrkić Aleksandar, Bubanja Stefan i Bubanja Nikola kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje iz člana 265 stav 2 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Veljović Veselin je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.