Kapiten Partizana, Vanja Marinković, vraća se na teren posle devet mjeseci oporavka od povrede, u utakmici protiv Kluža u Hali sportova od 13 časova. Evo zašto je to bio jedini termin.

Izvor: MN Press

Partizan će u ponedeljak u 13 časova dočekati Kluž u Hali sportova na Novom Beogradu, a važna vijest je to da kapiten Vanja Marinković konkuriše za sastav devet mjeseci posle bolnog pada protiv Hapoela, teške povrede i operacije Ahilove tetive.

"Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža", stoji u klupskoj objavi.

Vanja Marinković je poslednji meč odigrao još 23. januara protiv Hapoela, kad se povrijedio u poslednjim trenucima.

Uz to, u klupskom saopštenju dodaje se da je posle kontrolnih pregleda ustanovljeno je da će Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra.

"Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-bijelih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procjena vremena do potpunog oporavka je oko dvije nedelje", zaključuju iz Partizana.

Igra se u Hali sportova zbog koncerta Ace Lukasa

Vidi opis Partizan igra danas usred radnog vremena: Crno-bijeli jedva našli salu za utakmicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Partizan je morao da se iseli svog doma, Beogradske arene, zato što se u njoj u ponedeljak, utorak i srijedu u njoj održavaju koncerti folk pjevača Ace Lukasa. Nije bilo lako naći termin ni u Hali sportova, dok je i "Pionir" takođe popunjen.

"Parni valjak će u 6. kolu ABA lige biti domaćin Klužu u svom nekadašnjem domu na Novom Beogradu. Nakon što je u Beogradskoj areni zajazan koncert u terminu odigravanja duela protiv Kluža, Partizan je bio prinuđen da hitno traži alternativno rešenje. Kako je i hala 'Aleksandar Nikolić' zauzeta i u Hali sportova se igra ranije potvrđena utakmica u večernjim satima, u dogovoru klubova i lige, donijeta je odluka o dnevnom terminu u ponedeljak", saopštili su crno-bijeli.

Spletom okolnosti, ovaj meč ABA lige biće Partizanu i priprema za petak i susret protiv Makabija u Evroligi. "Ponos Izraela" dolazi na taj meč u jako lošoj formi i izrešetan u nedeljnom derbiju protiv Hapoela, u kojem je Vasa Micić ubacio čak devet trojki.