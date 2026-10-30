Trener Real Madrida Pedro Martinez suočio se sa još dvije povrede svojih igrača - plejmejkera Tea Maledona i krilnog centra Mikela Jantunena.

Izvor: MN Press

Košarkaši Reala biće desetkovani u narednom periodu, pošto su se u četvrtak uveče u pobjedi nad Fenerbahčeom (95:76) u Evroligi povrijedili Teo Maledon i Mikael Jantunen.

Kako je klub saopštio, Maledon je doživio povredu (distorziju) kolena desne noge, a Jantunen je zadobio prelom u stopalu. Real nije naveo dužinu odsustva, ali je jasno da će obojica biti van stroja mesecima.

Odranije su povrijeđeni Gabrijel Dek i Usman Garuba. Real će tako biti drastično oslabljen u narednom periodu, a 12. novembra će ugostiti Crvenu zvezdu u meču 11. kola Evrolige.

Real je u navedenom meču ubedljivo pobijedio Fenerbahče (95:76), predvođen maestralnim Maledonom (26) i argentinskim plejmejkerom Fakundom Kampacom (10 poena, 10 asistencija), koji je podijelio dvocifreni broj asistencija bez ijedne izgubljene lopte.