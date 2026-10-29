Ibon Navaro je istakao da je sada kada je tim upisao dvije velike i bitne pobede ne smije da stane i da se uljuljka. Svi komplimenti moraju da se zaborave.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet/Youtube

Crvena zvezda je razbila tim Bajerna 103:73 u novom kolu Evrolige, a trener Ibon Navaro je mogao da bude samo zadovoljan.

"Čestitke ekipi na pobjedi, Šutirali smo sjajno, razumeli smo kako utakmica treba da se igra. Lopta je išla odlično u smislu pasova. Dobro smo čitali odbranu. Nekoliko detalja koje smo spremali pogotovo što se tiče odbrane na Obstu dali su rezultate. Nik Vajler Beb je bio sjajan tu, ali i ostali su pomogli. Timska pobjeda, tako da čestitam ekipi na ovoj pobjedi", počeo je Ibon Navaro i dodao: "Nikada se ne podižemo previsoko, nikada se ne spuštamo prenisko"

Kristijan Koloko je odigrao sjajan meč.

"Očigledno je on igrač koji nam je failio. Sjajno je što smo imali mogunost da potpišemo takvog igrača. I prije njega je ova ekipa radila tri mjeseca, on je dodao dodatni sjaj ekipi i ovo je tek početak ovog tima", prokomentarisao je svog novog centra Ibon Navaro.

Pitali su novinari i na čemu će njegov tim raditi u narednom periodu.

Svaka utakmica je različita. U narednom kolu igramo sa drugim rivalom, biće različiti problemi i rivali. Sedam od osam narednih kola igramo u gostima i ima puno stvari koje možemod a unaprijedimo. Nekada je to nedostatak komunikacije, nekada skok.."

Odbrana je bila sjajna.

"Kada imamo Tajsona i Koloka to je drugačije kada su Nik i Motli ili Odželej i Davidovac. To su drugačije postavke u odbrani. Probamo da radimo u skladu sa igračima na terenu. Imamo 12 igrača u sastavu i još četiri van, imamo puno mogućnosti. Nekada ćemo donositi dobre odluke i pobjeđivati, nekada ćemo uz dobre odluke gubiti."

Ipak, ima i stvari koje moraju da se poprave.

"Mnogo toga nam kod egzekucije nedostaje, ali to je proces. Nekada morate da padnete, pa da ustanete na noge i trenirate napornije. Nekada su vam potrebnje i loše partije da biste u budućnosti bili bolji. Sada ćemo vidjeti kako ćemo da reagujemo sada kada smo bili dobri. Mislim da smo bolji bili u napadu, bilo je mnogo prilika otvoreno, ali mora da se igra i 5 na 5. Moramo da imamo prave pasove u pravom trenutku, da ne bismo gubili lopte, To je večeras bilo dobro"

Sada i on očekuje da Izundu bude bolji kao drugi centar iza Kristijana Kolokoa.

"Svakome je potrebno da pronađe pravo mjesto i pravu ulogu. Ebuka je prošle sezone bio sjajan u sekundarnoj ulozi, a do sada je bio jedan od glavnih igrača. Nije tpo bilo ni malo lako, uradio je dobar posao, ali mislim d aće se sa Kolokom osjećati lagodnije. On je možda poslednji dio slagalice. Takođe Motli može da nam da nešto novo u odnosu na Ebuku i Koloka, kao i obrnuto, Zavisno od utakmice odlučićemo ko igra. To je težak posao, biti trener."

Jedna od novinarki na konferenciji rekla je da je ovo bila veličanstvena utakmica i pitala šta to može da uradi tim da bude čak i bolji. Zanimljiv odgovor dao je Navaro.

"Ova atmosfera je najveća prijetnja pod nas. Riječi kao što su šou, divno, zadivljujuće, fenomenalno. Moramo od svega da se izolujemo i da ne čujemo sve ove komplimente koje nam upućujete", objasnio je on.

"Imate igrače kao što je i Dobrić koji retko zasijaju u statistici, nekada se čini da samo stoje u ćošku i čekajuu da šutnu za tri, ali donose mnogo odluka u odbrani i napadu. Za Davida može da bude frustrirajuće što nekada i ne pipa loptu u napadu, ali radi mnogo toga u napadu i odbrani. Zato vam je potrebno da u timu imati zvijezde, ali i one druge", završio je na kraju Ibon Navaro.

(MONDO, N.L.)

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