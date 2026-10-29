Crvena zvezda je zgazila Bajern na svom terenu i tako upisala novu pobjedu u Evroligi.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pobijedila Bajern na svom terenu u Evroligi za - 25 minuta. Na kraju je bilo 103:73, ali već na poluvremenu crveno-bijeli su bili nadomak pobjede, a na sredini trećeg perioda je bilo jasno da je sve gotovo. Na kraju je "Arena" uz oduševljenje proslavila zakucavanje Džonatana Motlija za 100. poen, a na kraju je trojka zapečatila pobjedu od 30 razlike.

Imala je Crvena zvezda pregršt raspoloženih igrača, sve je ulazilo u koš šta bace izabranici Ibona Navara, a sve je počelo sa dominacijom Kristijana Kolokoa koji ne samo da je zakucavanjima drmao obruč nego je u defanzivi na 14 minuta upisao 5 blokada.

Ni u jednom momentu meča nije uspio Bajern da isparira, jer je sa jedne strane Zvezda igrala strašnu odbranu, a sa druge su se posle Koloka redom uključivali Moneke, NVora, Odželej, Kramer, pa na kraju i Batler i Karter. Čak i oni poput Vajler Beba koji nisu doprinijeli poenima igrali su sjajnu odbranu.

Na kraju su svi igrači Crvene zvezde postizali poene, šestorica su imala dvocifren broj poena, a najefikasniji su bili Moneke sa 15, Karter i Nvora sa 134, Koloko i Odželej sa 12, dok je Kremer imao 10.

CRVENA ZVEZDA: Motli 2 (3sk), Džouns 6 (3sk, 4as), Vejler-Bab 2 (9 as), Batler 9, Davidovac 5 (4as, 3sk), Karrter 14, Dobrić 2, Nvora 14 (3sk), Koloko 12 (5blk), Odželej 12, Kramer 10 (4sk), Moneke 15 (5sk, 5as)