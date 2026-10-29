Kako se piše, "nažalost" ili "na žalost"? Oko ovoga se mnogi i danas dvoume, a pravilo je jednostavno

"Nažalost" i "na žalost" oba oblika mogu da budu pravilna, ali se ne koriste u istom značenju.

Izvor: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Riječ "nažalost" često koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje zbog nečega što se dogodilo ili nije ispalo onako kako smo željeli. Ipak, mnogi se pitaju da li se piše sastavljeno ili rastavljeno: "nažalost" ili "na žalost"?

Da li je pravilno da napišete "Nažalost, neću moći da dođem" ili "Na žalost, neću moći da dođem"? U većini svakodnevnih situacija pravilan izbor je "nažalost", koji se piše sastavljeno. Ipak, postoji i izraz "na žalost", koji se piše odvojeno kada ima drugačije značenje.

Kada se piše "nažalost"?

Prilog "nažalost" koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje, razočaranje ili neku nepovoljnu okolnost. U tom značenju piše se sastavljeno, bez obzira na to gdje se nalazi u rečenici.

Na primer:

"Nažalost, danas neću moći da dođem."

"Nažalost, nismo uspjeli da završimo posao na vrijeme."

"Voz je, nažalost, kasnio više od sat vremena."

"Nažalost, planovi su nam se promijenili."

U svim ovim primjerima riječ "nažalost" mogla bi da se zamijeni izrazima "na moju žalost" ili "što je šteta", a da osnovni smisao rečenice ostane isti.

A kada se piše "na žalost"?

Izraz "na žalost" piše se odvojeno kada predlog "na" i imenica "žalost" imaju svoje zasebno značenje. To se najčešće događa kada govorimo o nečijoj žalosti ili nečemu što izaziva žalost.

Na primer:

"Na žalost porodice, dugo očekivani susret nije se dogodio."

"Na žalost svih prisutnih, utakmica je prekinuta."

"Na žalost roditelja, dijete nije uspjelo da upiše željenu školu."

U ovim primjerima riječ je o žalosti određene osobe ili grupe ljudi, pa se izraz piše odvojeno.

Kako najlakše da zapamtite pravilo?

Ako riječ koristite kao prilog kojim izražavate žaljenje zbog neke situacije, pišite "nažalost" sastavljeno.

Ako govorite o nečijoj žalosti i možete da kažete "na žalost nekoga", onda se izraz piše odvojeno.

Dakle, kada napišete "Nažalost, danas pada kiša" ili "Nažalost, nismo dobili odgovor", ne treba da razmišljate o razdvajanju riječi. U ovakvim rečenicama pravilno je nažalost.

(MONDO)