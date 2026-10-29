logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se piše, "nažalost" ili "na žalost"? Oko ovoga se mnogi i danas dvoume, a pravilo je jednostavno

Kako se piše, "nažalost" ili "na žalost"? Oko ovoga se mnogi i danas dvoume, a pravilo je jednostavno

Autor Miljana Brajović
0

"Nažalost" i "na žalost" oba oblika mogu da budu pravilna, ali se ne koriste u istom značenju.

Kako se piše, "nažalost" ili "na žalost"? Oko ovoga se mnogi i danas dvoume, a pravilo je jednostavn Izvor: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Riječ "nažalost" često koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje zbog nečega što se dogodilo ili nije ispalo onako kako smo željeli. Ipak, mnogi se pitaju da li se piše sastavljeno ili rastavljeno: "nažalost" ili "na žalost"?

Da li je pravilno da napišete "Nažalost, neću moći da dođem" ili "Na žalost, neću moći da dođem"? U većini svakodnevnih situacija pravilan izbor je "nažalost", koji se piše sastavljeno. Ipak, postoji i izraz "na žalost", koji se piše odvojeno kada ima drugačije značenje.

Kada se piše "nažalost"?

Prilog "nažalost" koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje, razočaranje ili neku nepovoljnu okolnost. U tom značenju piše se sastavljeno, bez obzira na to gdje se nalazi u rečenici.

Na primer:

  • "Nažalost, danas neću moći da dođem."
  • "Nažalost, nismo uspjeli da završimo posao na vrijeme."
  • "Voz je, nažalost, kasnio više od sat vremena."
  • "Nažalost, planovi su nam se promijenili."

U svim ovim primjerima riječ "nažalost" mogla bi da se zamijeni izrazima "na moju žalost" ili "što je šteta", a da osnovni smisao rečenice ostane isti.

A kada se piše "na žalost"?

Izraz "na žalost" piše se odvojeno kada predlog "na" i imenica "žalost" imaju svoje zasebno značenje. To se najčešće događa kada govorimo o nečijoj žalosti ili nečemu što izaziva žalost.

Na primer:

  • "Na žalost porodice, dugo očekivani susret nije se dogodio."
  • "Na žalost svih prisutnih, utakmica je prekinuta."
  • "Na žalost roditelja, dijete nije uspjelo da upiše željenu školu."

U ovim primjerima riječ je o žalosti određene osobe ili grupe ljudi, pa se izraz piše odvojeno.

Kako najlakše da zapamtite pravilo?

Ako riječ koristite kao prilog kojim izražavate žaljenje zbog neke situacije, pišite "nažalost" sastavljeno.

Ako govorite o nečijoj žalosti i možete da kažete "na žalost nekoga", onda se izraz piše odvojeno.

Dakle, kada napišete "Nažalost, danas pada kiša" ili "Nažalost, nismo dobili odgovor", ne treba da razmišljate o razdvajanju riječi. U ovakvim rečenicama pravilno je nažalost.

 (MONDO)

Tagovi

pravopis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ