Milan i Inter zajedno grade novi stadion 'Đenerali' sa 71.500 mjesta, čime će obilježiti novu eru u milanskom fudbalu.

Izvor: Instagram/gazzettadellosport

Velki milanski rivali, Milan i Inter, u četvrtak uveče su zajedno predstavili novi projekat izgradnje svog zajedničkog stadiona, "Đenerali". Početak radova na izgradnji stadiona planiran je za 2027. godinu, a završetak za 2030. ili 2031, sa ambicijom da bude gotov pre 2032, kada će biti održano Evropsko prvenstvo u organizaciji Italije i Turske.

Rušenje, odnosno preuređenje kultnog milanskog fudbalskog hrama San Siro počinje posle useljenja milanskih giganata na novi stadion. Za vrijeme celokupne izgradnje novog stadiona, oba kluba će nastaviti neometano da igraju na postojećem San Siru, a tek kada novi objekat bude potpuno u funkciji, stari će biti dio po dio demontiran, a određeni istorijski elementi biće integrisani u novi kompleks za građane, koji će biti sportski park.

Pogledajte novi stadion Intera i Milana:

Nakon godina razmatranja odvojenih lokacija (poput San Donata za Milan i Rocana za Inter), gradski rivali odlučili su da ostanu zajedno i da izgrade ultramoderni dom u neposrednoj blizini postojećeg kultnog zdanja.

Za projekat su zaduženi svetski poznati arhitektonski biroi "Foster + Partners" (na čelu sa Normanom Fosterom) i "Manika". Spoljašnja fasada je opremljena dinamičnim LED sistemima koji mijenjaju osvjetljenje u zavisnosti od toga ko je domaćin - svjetlo će biti crveno za utakmice Milana i plavo za Inter.

Novi stadion tik uz kultni San Siro

Vidi opis Istorijsko saopštenje Milana i Intera: Zajedno grade novi stadion, pogledajte čudo od 71.500 mjesta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 14 / 14

Novi stadion primaće oko 71.500 gledalaca. Umjesto dosadašnja tri prstena, novi dom Milana i Intera imaće dva prstena sa izuzetno strmim nagibom tribina od čak 37 stepeni (slično čuvenom "Žutom zidu" u Dortmundu), čime se zadržava akustika i osjećaj pritiska navijača sa tribine na teren.

Objekat se gradi na prostoru neposredno uz sadašnji San Siro (bivši prostor Parko dei Kapitani). Stadion se nalazi na podignutom platou, ispod kojeg su smještene garaže i servisna infrastruktura.

Navijači će gledati igrače i u tunelu

Predviđeno je više od 13.000 "premijum" sjedišta, moderni skaj-boksovi, restorani, prodavnice i ekskluzivni "Tunel klub", kroz čije staklene zidove navijači mogu da prate igrače prilikom izlaska na teren.

Ukupna vrijednost celokupnog projekta, koji obuhvata stadion, novi komercijalno-zabavni distrikt i zelene pješačke zone, procjenjuje se na između 1,2 i 2 milijarde eura.