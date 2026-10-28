Košarkašice Budućnost Bemaksa ugostiće danas u Podgorici ekipu Rilskog, u meču WABA lige.
Duel Budućnosti Rilskog u Bemaks areni počeće u 18 sati.
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Košarkašice Budućnost Bemaksa ugostiće danas u Podgorici ekipu Rilskog, u meču WABA lige.
Duel Budućnosti Rilskog u Bemaks areni počeće u 18 sati.
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