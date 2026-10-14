Viđeno je nekoliko dramatičnih mečeva širom evropskih terena.

Izvor: Irina R. H / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su treću uzastopnu pobjedu u Evroligi, dok je Partizan u padu i vezao je dva poraza. Bilo je još zanimljivih duela u petom kolu elitnog takmičenja, a povoljne rezultate ostvarili su Fenerbahče, Barselona, Dubai, Real Madrid i Olimpijakos.

Najdramatičniji duel viđen je u Valensiji, koja je poklekla poslije produžetka protiv Olimpijakosa sa 102:97. Ponovo španski tim igra sjajnu sezonu i uspijeva da namuči jednog od favorita za osvajanje titule šampiona Evrope. Protiv bivšeg kluba je izdominirao Žan Montero sa 26 poena, a nezaustavljiv je bio i Furnije sa 23.

Imala je Valensija nekoliko raspoloženih igrača u svom timu, a klasu su potvrdili Nikola Mirotić sa 19 poena i Ti Džej Šorts sa 16. Tejlor i Bruks su dodali 15, odnosno 14.

Nevjerovatno zvuči da je španski tim imao +25 tokom prvog poluvremena, ali su Grci polako istopili prednost, obezbijedili produžetke i slavili poslije velike drame. Tako je ekipa Jorgosa Barcokasa zadržala maksimalan učinak.

They pulled off the IMPOSSIBLE! The reigning champs complete the 28-point comeback equalling the biggest comeback win in league's history ✍️#EveryGameMatters https://t.co/6mLmkRKXK6 — EuroLeague (@EuroLeague)October 13, 2026

Fenerbahče je bio ubjedljiv protiv Žalgirisa koji je već u prvoj dionici bio u dvocifrenom zaostatku, čak +15 su u jednom momentu imali domaći. U drugoj dionici imali su gosti maksimalnih +22, da bi uslijedio žestok odgovor Litvanaca koji uspijevaju da priđu na jednocifren zaostatak do poluvremena 50:43.

Ipak, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa u trećem kvartalu vraćaju stvari u svoje ruke, ponovo idu na +20, odakle povratka nije bilo. Najbolji kod Žalgirisa bio je Edvards sa 20 poena, ali sljedeći je bio Grigonis sa osam. U pobjedničkom timu je prednjačio Šilds sa 17, Ki sa 15 i Klajburn sa 14, Meli se zaustavio na 10.

Barselona je slavila u jako neizvjesnom meču protiv Makabija 90:87. Timovi su igrali ujednačenu košarku, nisu imali veću prednost od dva posjeda, da bi Katalonci tek u posljednjem kvartalu stigli do maksimalnih +8. Vratili su se Izraelci novom serijom, ali nisu imali sreće u završnici, pošto im je trojkom presudio Džastin Robinson.

Game-winning three-pointer Justin Robinson calls game from deep!#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket https://t.co/A3S1dq6E7g — EuroLeague (@EuroLeague)October 13, 2026

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Kevin Panter sa 19 poena, Gibson je dodao 13, a Para 11. U poraženom timu prednjačio je Madar koji je ovaj meč završio kao najefikasniji sa 22 poena, Lundberg ga je ispratio sa 13, Koloson je dodao 11.

Dubai je lako izašao na kraj sa Baskonijom 93:79, a zanimljivo je da je najbolju partiju odigrao Filip Petrušev koji je meč završio sa 17 poena i bio najefikasniji u oba tima. U prošlom kolu protiv Zvezde nije igrao, da li se ovom partijom udaljio od Malog Kalemegdana?

Tim iz UAE je odigrao dobru napadačku partiju, Srbina su ispratili Kabengele sa 16 poena, Bejkon 15, Okobo 14. Kod Baskonije je Sedekerskis imao 13, Lavson 12.

Real je slavio u gostima kod Olimpije Milano sa 98:89. Domaći tim je imao najefikasnije igrače Bolmara (21 poen) i Hola (17 poena), ali to im nije bilo dovoljno. Španski tim je imao čak petoricu dvocifrenih: Maledona, Feliza, Kampaca, Džonsa i Tavaresa.