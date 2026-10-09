Iako prvi sastanak NBA i Evrolige nije donio ništa novo, ne odustaje se od saradnje.

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Komesar NBA lige Adam Silver tvrdi da će biti dogovora sa Evroligom, iako prvi sastanak na jezeru Komo nije urodio plodom. Čelnik najjačeg košarkaškog takmičenja kaže da je partnerstvo primaljni cilj i da se očekuje da uskoro dvije strane pronađu rješenje oko saradnje.

Za sada NBA nastavlja sa planovima za osnivanje novog evropskog takmičenja koje je planirano za oktobar 2027. godine, dok Evroliga nastavlja transformaciju i prelazak za franšizni sistem.

"To je kao i svaki drugi pregovarački proces - još uvijek traje. Vodimo pregovore sa Evroligom. Ona je trenutno postojeća panregionalna liga u Evropi. Pored toga, lige postoje i u svakoj pojedinačnoj zemlji. Teško je i povjerovati da u Evropi ima 1.200 profesionalnih klubova. Dakle, Evroliga je trenutno takmičenje najvišeg ranga", počeo je Silver.

Uprkos tome što je Evroliga nedavno odbila njihovu prvobitnu ponudu, Silver je naglasio da partnerstvo ostaje primarni cilj i da očekuje rešenje.

"Nadamo se da ćemo postići dogovor sa Evroligom", ne odustaje Silver.

Na pitanje da li će projekat nastaviti da napreduje bez obzira na stav Evrolige, odgovorio je kratko i odlučno. "Da, ali postići ćemo dogovor sa njima. Mislim da hoćemo”", rekao je on.

Ne odustaje od NBA Evrope

Projekat koji podržavaju NBA i FIBA privlači veliko finansijsko interesovanje, što je detaljno iznio Amerikanac.

"Ponude stižu od kombinacije postojećih košarkaških klubova i velikih evropskih fudbalskih brendova, dok na drugim tržištima ljudi osnivaju klubove od nule. U pitanju je spoj svih tih faktora. Procjene vrijednosti su veoma pozitivne. Riječ je o stotinama miliona dolara", rekao je Silver i dodao:.

"To je jedinstvena, istorijska prilika da neko postane NBA tim u Londonu, Parizu, Madridu ili Minhenu. To su neka od najvažnijih tržišta u Evropi i svijetu, i ljudi upravo tako i posmatraju te prilike."

Plan je i dalje da se NBA Evropa pokrene na početku sezone 2027/28 u formatu od 16 timova. U prvoj sezoni učestvovaće 12 stalnih timova, dok će preostala četiri mjesta pripasti finalistima FIBA Lige šampiona i najboljim ekipama sa kvalifikacionog turnira na kraju sezone, koji je direktno povezan sa domaćim prvenstvima. Ovo trenutno zvuči jako daleko, ali od te ideje se ne odustaje...