Lebron Džejms je debitovao za Filadelfiju, ali je njegov tim izgubio od Bruklina. Kako je prošao 'Kralj' na svom prvom meču?
Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms debitovao je prethodne noći u novom klubu. "Kralj" je ljetos potpisao za Filadelfiju Seventisikserse i vidjećemo da li će uspjeti da dođe do petog šampionskog prstena u četvrtom različitom klubu za koji je igrao, pošto je prethodno osvojio po dvije titule sa Majamijem i po jednu sa Lejkersima i Klivlendom.
Udružio je sada snage sa Džoelom Embidom, Tajrisom Maksijem, Vi Džej Edžkombom i Džejlenom Braunom, a prvi meč nije baš prošao kako su se nadali.
Na debiju Lebrona Džejmsa za Filadelfiju, Bruklin je pobijedio 114:108, dok je "Kralj" zabilježio 10 poena, četiri skoka i pet asistencija. Ukupno je na terenu proveo 18 minuta, a čak osam od deset postignutih poena bilo je za linije za slobodna bacanja. Šutirao je samo jednom iz igre i to je pogodio.
LeBron lost a step https://t.co/5ASbfrumuI— LakeShowYo (@LakeShowYo)October 8, 2026
S druge strane čini se da su Džejlen Braun (18 poena) i Tajris Maksi (14) preuzeli ovu ekipu, dok ostaje da se vidi kako će sve izgledati kada se vrati i Džoel Embid, koji ponovo kuburi sa povredama.
NBA rezultati - predsezona:
- Klivlend - Boston 113:124
- Bruklin - Filadelfija 114:108
- Majami - Nju Orleans 128:118
- Njujork - Vašington 109:111
- San Antonio - Atlanta 116:123
- L.A. Lejkers - Sakramento 114:110