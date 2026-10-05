Lebron Džejms ima gomilu problema pred novu sezonu u kojoj će probati da sa Filadelfijom napravi tim za titulu.

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Lebron Džejms je otišao u Filadelfiju i sa 41 godinom će u novom timu probati da osvoji titulu. Ipak, odmah su krenuli problemi i sada je otkriveno da "Kralj" kako ga zovu ima artritis. Navodno mu je dijagnostifikovan hronični artritis u lijevom stopalu i on mora svaki dan da oporavlja stopalo kako bi mogao da igra.

Nije to ništa novo jer su Los Anđeles Lejkersi tokom sezone 2025/26 više puta naveli da je artritis razlog zbog koga on nije igrao utakmice, a propustio je čak 22 meča prošle sezone. Prošle sezone je propustio prvi mjesec sezone zbog išijasa, a sada se opet muči.

Šta kažu mediji?

Vidi opis Dedu Lebrona sve boli: Ima 41 godinu, artritis i išijas, ali hoće da igra košarku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Džejmsov dan počinje oko 7.45 ujutru u trening-kompleksu Siksersa, gdje ga čeka njegov dugogodišnji atletski trener Majk Mansas. Slijedi uobičajena rutina: istezanje, aktivacija mišića i različiti tretmani, sve kako bi tijelo bilo spremno za istorijsku, 24. NBA sezonu. Svakom utakmicom koju odigra Džejms dodatno pomjera sopstveni rekord po broju sezona u NBA ligi.

Posebna pažnja posvećuje se njegovom lijevom stopalu, koje je zahvaćeno hroničnim artritisom, navode izvori ESPN-a, ali i donjem dijelu leđa. Upravo zbog problema sa leđima, odnosno išijasa, Džejms je prošle sezone propustio prvi mjesec takmičenja", navodi "ESPN" u svom tekstu.

Šta je išijas, a šta je artrtis?

Vidi opis Dedu Lebrona sve boli: Ima 41 godinu, artritis i išijas, ali hoće da igra košarku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Artritis je degenerativna bolest zgloba. Može da izazove bol, ukočenost, otok i smanjenu pokretljivost. Kod Lebrona je to bol u stopalu koji mu otežava kretanje. Što se tiče Išijasa to je problem koji nastaje kada se jedan od živaca, takozvani išijadični živac pritisne. Najveći nerv u tijelu je pot prtitiskom, a bol kreće od donjeg dijela leđa, a može da se širi na zadnjicu, kuk i niz nogu, zavisno od toga koliki je pritisak.

Lebron - šok za sve

Nakon što je Lebron Džejms igrao godinama igrao za Klivlend, potom četiri godine za Majami, a onda opet za Klivlend proveo je čak osam godina u Los Anđeles Lejkersima. Poslije toga se očekivalo da se vrati u neki od bivših klubova, ali je on došao u Filadelfiju gdje je čak potpisao ugovor na dvije godine.

(MONDO, N.L.)