Ništa nije dogovoreno na sastanku NBA, FIBA i Evrolige, a najviše gube Amerikanci...

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nije došlo do dogovora NBA lige i Evrolige o potencijalnoj saradnji i spajanju, što je potvrđeno u zvaničnom saopštenju. Amerikanci će nastaviti svojim putem, a plan je da formiraju novo takmičenje u oktobru 2027. godine, dok Evroliga nastavlja transformaciju u skladu sa svojim načelima.

Iako je bilo najavljeno da će na sastanku akcionara Evrolige, čelnika elitnog takmičenja i NBA lige doći do revolucionarnog dogovora, to se za sada nije desilo. Ostaje nejasno kakva je uloga FIBA-e u tim pregovorima, a u kratkom saopštenju ne otkriva se previše.

Zajedničko saopštenje NBA lige i FIBA

„Partnerstvo između Evrolige, FIBA-e i NBA lige, čiji bi cilj bio objedinjavanje evropskog košarkaškog ekosistema, oslobodilo bi ogroman potencijal ove igre širom Evrope, na dobrobit klubova, igrača i, što je najvažnije, navijača. NBA i FIBA ostaju posvećene pokretanju nove profesionalne muške lige u Evropi i izgradnji snažnijeg i održivijeg košarkaškog ekosistema, zajedno sa partnerima koji dijele našu viziju rasta, novih mogućnosti i osnovnih načela evropskog modela sporta.“

Da li je Evroliga zatvorila vrata NBA?

Navodno je NBA liga ponudila 520 miliona eura Evroligi za otkup njenih akcija, ali je 13 akcionara odbilo taj prijedlog. Da li će u skorije vrijeme uslijediti nova ponuda ostaje nejasno, ali utisak je da je za sada sve zaustavljeno kada je riječ o potencijalnom spajanju i kupovini.

Prema navodima, pojedini dioničari bili su „za“, dok su drugi bili „protiv“, zbog čega nije postignut konkretan dogovor. NBA će sada nastaviti sa planovima vezanim za pokretanje novog takmičenja, ali je izgubila dragocjeno vrijeme u pregovorima sa Evroligom, pa je sada pod znakom pitanja da li će sve biti spremno do oktobra 2027. godine.

Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot

I dalje su u planu 12 evropskih gradova - London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselona, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atina i Istanbul i za sada se samo nazire nekoliko potencijalnih klubova koji će postati franšize.

S druge strane, Evroliga uveliko sprovodi reforme. Trenutno je fokus na preraspodeli stalnih licenci, a među kandidatima su Crvena zvezda i Partizan. Navodno će prvo biti primljeni Valensija, Dubai i Pariz, dok će odluka o preostalih pet mJesta biti uskoro doneta. CIJena statusa franšize iznosi od 50 do 80 miliona eura.