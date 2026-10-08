Majkl Džordan otkriva zašto mu je drago što ne igra u NBA danas, ističući pritisak na igrače zbog statistike i ličnog brenda.

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Najveći košarkaš svih vremena Majkl Džordan otvoreno je rekao da mu je drago što ne igra u današnje vrijeme, smatrajući da je sve bilo mnogo jednostavnije u njegovoj eri. Prije svega, Džordan je istakao da je sada na igračima veliki pritisak jer se sve snima i bilježi, znaju gdje su prije i poslije utakmice, da porazi i statistika utiču i na lični brend, za šta kaže da nije jednostavno - pošto je kao igrač razmišljao samo da dobije utakmicu.

"Razmišljao sam o tome kada bih danas igrao, kakva bi bila utakmica? To je potpuno drugačija utakmica, ali mislim da bi moj zaključak bio da bih samo igrao. Ne mogu da brinem o stvarima na koje ne mogu da utičem, ne mogu da brinem o statistici, nikad me ona nije zanimala. Jedino što me je zanimalo je šta se dešava na kraju utakmice", rekao je Džordan.

"Ako bismo pobijedili, nije me bilo briga za statistiku. Na kraju krajeva, to je jedino na šta sam se fokusirao. Nažalost, mislim da su se stvari promijenile i da one danas dolaze do izražaja", dodao je on na jednom događaju u Lisabonu.

"Drago mi je što sam igrao u ono vrijeme"

Majkl Džordan je u NBA ligu stigao 1984. godine kao treći pik na draftu, a zapravo je "tek" devedesetih počeo da dominira sa svojim Čikagom. Osvojio je šest šampionskih prstenova i smatra se najvećim ikada.

"U to vrijeme niko nije znao šta radim prije utakmice, kao i poslije utakmice. Sada znate sve te stvari i mislim da je to zbog toga što navijači žele sve da znaju i budu još bliži sa sportistima. Smatram da sada postoji veći pritisak ako se uzmu u obzir sve stvari koje okružuju igru. Kada sam ja igrao, sve je bilo jednostavnije - ili pobijediš ili izgubiš utakmicu. Danas moraš da izgradiš brend, brineš o svojim brojkama i šta će ti na kraju ugovora to finansijski dati", rekao je Džordan.

Prema njegovim riječima, uopšte ne zavidi današnjim sportistima zbog toga što se svaki njihov korak prati.

"To je nešto što je danas zastupljeno u sportu i ne zavidim na tome. Drago mi je što sam rođen u onom vremenu u kojem sam bio. Da li bih postupio drugačije? Veoma sam odan igri, tako da ne mislim da bih promijenio svoju igru. Možda su se prilike van terena promijenile, ali se moj pristup danas ne bi mijenjao", zaključio je Džordan.