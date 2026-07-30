Mlađa ženska osoba poginula je u nedelju popodne u centru Beograda, nakon što je pod još nerazjašnjenim okolnostima pala sa šestog sprata zgrade.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Užasna tragedija dogodila se u nedelju u popodnevnim časovima u centru Beograda, kada je mlađa ženska osoba pala sa šestog sprata stambene zgrade u blizini kompleksa "Knez Miloš Rezidens".

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 17 časova. Policiji je odmah prijavljeno da je sa visine pala djevojka, nakon čega je na lice mjesta hitno upućena ekipa Hitne pomoći i policijska patrola. Nažalost, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kako se saznaje, na mjestu događaja zatečen je državljanin Rusije V. D. (22). On je u razgovoru sa policijom izjavio da se u stanu na šestom spratu nalazio sa svojom djevojkom A. K., inače državljankom Kazahstana, koja je iz za sada nepoznatih razloga pala sa terase stana i nastradala na licu mjesta.

Policija i nadležno tužilaštvo trenutno sprovode detaljnu istragu i ispituju sve okolnosti ove nesreće kako bi se utvrdilo da li je riječ o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili je događaju prethodilo nešto drugo.

(Telegraf/MONDO)