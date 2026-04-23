Nova "želja" Partizana Kajl Olmen trebalo bu da potpiše popularni ugovor "2+1"

O novom potencijalnom pojačanju Partizana Kajlu Olmenu se sve glasnije priča, a detalji dogovora polako dobijaju definisan oblik. Od saznanja da će crno-bijeli dovesti košarkaša Turk Telekoma stigli smo do detalja da će Amerikanac ostati u timu dvije sezone, sa mogućnošću produžetka ugovora.

Olmen, koji ima 28 godina, trebalo bi da u Partizanu potpiše ugovor poznatiji kao "2+1", saznaje "Telesport". Košarkaš koji je nosio dres Crne Gore u minuloj sezoni na Evropskom prvenstvu je trenutno najzvučnije pojačanje za narednu godinu, ali to ne znači da će dolazak Amerikanca uticati na status Nika Kalatesa. Tačnije, očekuje se da Grk nastavi saradnju sa Partizanom i u obavezama koje predstoje na jesen.

Olmen je u dresu Turk Telekoma ubacivao 14,3 poena, imao je i 3,6 podeljenih lopti, uz 45 posto šuta iz igre. Eventualni dolazak u Partizan značio bi prvi evroligaški ugovor za Amerikanca.

Rođen je 1997. godine i studirao je u Kaliforniji, a potom 2019. godine nije izabran na NBA draftu. Oprobao se potom u grčkom Lavriju, letonskoj Rigi, pa Parizu, Darušafaki, da bi zatim dvije godine nosio dres Bešiktaša. Posle toga je otišao u Turk Telekom i u njemu napravio sjajne rezultate ove sezone.

Riječ je o igraču koji igra na poziciji "jedan" i "dva" i koji je na Eurobasketu ubacivao 10,2 poena po meču, a imao je i 4,2 skoka i pet asistencija u timu koji je vodio Nikola Vučević.