Kada se pjevačica okrenula i ugledala ženu i istoj haljini nije mogla da vjeruje svojim očima. O njenoj reakciji pričaju svi!

Izvor: Instagram/senidah

Svaka žena zna da ne postoji veći košmar od onog kada se na nekom važnom događaju pojavite u istoj kombinaciji kao još neko. A kada ste regionalna muzička zvijezda i modna ikona poput Senide Hajdarpašić, vjerovatnoća da će neko kopirati vaš stil je ogromna, ali da se to desi na istoj svadbi i za stolom tik do vašeg, to je već scenario za film!

Upravo ova situacija dogodila se slovenačkoj zvijezdi, a snimak sa svadbe postao je apsolutni hit na društvenim mrežama, pogledajte njenu reakciju:

Vidi opis Senida ugledala ženu u identičnoj haljini na svadbi pa iznevjerovala: O njenoj reakciji se priča, hit snimak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/senidah Br. slika: 10 10 / 10

Isti kroj, slična boja i sto do stola!

Senida je za ovu priliku izabrala upečatljivu, elegantnu haljinu koja savršeno ističe njenu figuru. Međutim, čim se pojavila ona - uslijedio je šok.

Samo nekoliko metara dalje, za susjednim stolom, stajala je djevojka u gotovo potpuno identičnoj haljini! Jedina razlika je ton haljine, a preko materijala, pa sve do kroja - izgledale su kao da su krenule na snimanje spota u "matching" autfitima.

Da stvar bude još komičnija, okolnost da su sjedjele jedna do druge onemogućila je bilo kakvo "prikrivanje" ovog modnog okršaja.

Reakcija o kojoj svi pričaju

Umjesto drame, neprijatnih pogleda ili napuštanja proslave, uslijedili su smijeh i grljenje. Kada je shvatila šta se dešava, Senida je reagovala onako kako samo ona ume - sa stilom, osmijehom i ogromnom dozo humora.

Na snimku koji kruži TikTokom i Instagramom vidi se kako se pjevačica nasmijala cijeloj situaciji, a devojka u istoj haljini je takođe prihvatila šalu, pa je ovaj modni peh pretvoren u glavnu atrakciju večeri.

Pogledajte snimak:

Ona je uz snimak napisala:

"Znala sam da idemo na istu svadbu. Taj dan sam saznala i da ćemo sjediti zajedno. Ali da ćemo doći u istim haljinama, to nisam mogla ni sanjati! To je ta energija i ljubav."

Ispod snimka nizali su se komentari: "Tako izgleda kada nemaš sujete!"

"Kad platiš haljinu bogatstvo, a shvatiš da je sudbina ipak imala drugi plan!" samo su neki od stotina duhovitih komentara koji se nižu ispod viralnog videa.