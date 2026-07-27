Nikola Jokić je slavio pobjedu svog konja na trci i to sa sinom i ćerkom u rukama, pa je poslije toga uzeo šampanjac.

Izvor: Arena Sport TV

Nikola Jokić završio je NBA sezonu, pa je kao kapiten vodio Srbiju do dvije veoma važne pobjede u kvalifikacijama za Mundobasket. Prije okupljanja u avgustu i nove dve ekstremno važne utakmice sa Islandom i Italijom uživa u onome što obožava - u konjskim trkama.

Tako je bio u Subotici na "Dužijanci" kako bi gledao i navijao za svoja grla u trkama. Imao je čemu da se raduje pošto je njegov konj i ove godine pobijedio na čuvenoj "Dužijanci", što je samo značilo da je vrijeme za proslavu i uživanje u velikom uspjehu koji je ostvaren.

Prvo je prišao i proslavio sa džokejom i ljudima koji su učestvovali u trci, pa je onda imao i jedan od najslađih momenata. Uzeo je u ruke svoju ćerku Ognjenu i sina Ignjata i zajedno sa njima proslavio pobjedu. Sve to su naravno snimile i kamere.

Konj Nikole Jokića je i ove godine pobedio na čuvenoj Dužijanci!pic.twitter.com/InYyYR5BjT — Arena Sport TV (@arenasport_tv)July 26, 2026

Poslije toga je izašao na stazu i tamo otvorio šampanjac, slavio je to mnogo više nego kada je osvojio NBA titulu sa Denverom. Isprskao je šampanjcem ljude koji su se našli u blizini, pa je onda uslijedila i mala "osveta" pošto su i njega isprskali. Kada je dobio flašu nazad, malo je popio i nazdravio.