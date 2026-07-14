Partizan je u potrazi za novim pojačanjima, a jedan od poziva upućen je i bivšem igraču Danteu Egzumu.

Izvor: MN Press

KK Partizan još uvijek nije krenuo sa pojačanjima i navijači postaju nestrpljivi. Čekaju da umjesto "zahvalnica" počnu da dolaze novi igrači, a jedna od opcija bio je i Dante Egzum. Srpski tim bio je zainteresovan da vrati Australijanca u Beograd.

"Ostoja Mijailović je tokom ljeta lično kontaktirao Egzuma da proveri kakvi su mu planovi, ali se oni sada isključivo svode na oporavak. Predsjednik kluba je imao želju da ga vrati, trenutno je slobodan igrač, ali su problemi sa koljenom i dalje aktuelni. Nije realno očekivati da će potpisati ugovor za bilo koji klub prije oktobra ili novembra", navodi se u tekstu "Mozzartsporta".

Predsjednik kluba je najavio da će uskoro da krenu da stižu pojačanja, ali se i to još uvijek čeka. Egzum je u Evroligi igrao za Barselonu i Partizan. U crno-bijelom dresu je u Evroligi imao prosek od 13,2 poena, 2,7 asistencija i 2,3 skoka po utakmici.

Ko bi trebalo da dođe u Partizan?

Prema raznim spekulacijama i navodima iz prethodnog perioda Partizan bi uskoro trebalo da dovede nekoliko igrača. Na tom spisku su Alesandro Pajola, Kevarijus Hejs, Nikola Tanasković, Kajl Olman, Alen Smailagić i Derek Vilis.

Bilo je tu i još nekih igrača poput Zeka Ledeja koji je otišao u Hapoel, Petija Milsa, Filip Borovićanin je dogovoren za sledeću sezonu...

Ko je sve otišao iz Partizana

Partizan je u prethodnom periodu više "uručivao zahvalnice" igračima i onima koji nastavljaju karijeru u nekim drugim klubovima.

Oni su do sada otišli iz Partizana:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris, uz obeštećenje)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos, uz obeštećenje)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes, uz obeštećenje)

(Mozzartsport/MONDO)