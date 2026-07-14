Vanja Mudreša izabrana je među pet trenera za FIBA Europe Women’s Basketball Summit 2026 i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe.

Izvor: MN Press

Vanja Mudreša, ovih dana boravila je u Postojni (Slovenija), gdje je učestvovala na FIBA Europe Women’s Basketball Summit 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Program okuplja odabrane učesnice iz cijele Evrope koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razvijaju profesionalnu mrežu kontakata.

Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja, nakon Samita, izabrana među pet trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa FIBA Europe. Mentorski program podrazumijeva kontinuiran rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne onlajn sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača, pišu Vijesti.

Izbor za učešće u ovom programu predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad, posvećenost i kontinuirano usavršavanje, ali i potvrdu da crnogorski treneri mogu ravnopravno biti dio najznačajnijih razvojnih projekata evropske košarke. Znanja, iskustva i kontakti stečeni kroz mentorske programe poput ovog, mogu dati značajan doprinos daljem razvoju ženske košarke u Crnoj Gori.