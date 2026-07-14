Jedan od kapitena reprezentacije Srbije u FIBA prozorima Dušan Ristić ostaće u Japanu.

Izvor: MN Press

Srpski košarkaš Dušan Ristić karijeru će nastaviti u Japanu. Visina i kvalitet koji posjeduje preporučili su centra iz Srbije kao sjajnog igrača za ovu zemlju, a Ristić je, iako je mogao da pronađe angažman u Evropi, riješio da ostane na drugom kontinentu.

Dušan Ristić će igrati u drugoj ligi Japana, a njegov novi klub je Fukuji Blouvindsi. Jedan od kapitena reprezentacije Srbije u FIBA kvalifikacionim prozorima za Svjetsko prvenstvo, minule sezone nosio je dres Kavasaki Brejv Tandersa. Da je sezona u Japanu bila dobra, govori i statistika, pošto je Ristić bilježio 13 poena uz 8,2 skoka, uz 39,2 odsto uspješnosti za tri poena.

Vidi opis Reprezentativac Srbije ostaje u Japanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

"Počastvovan sam što ću se pridružiti Fukui organizaciji i nastaviti karijeru u Japanu. Zahvalan sam zbog ove prilike i jedva čekam da upoznam saigrače i predstavim se navijačima. Daću sve od sebe svakog dana da bismo ostvarili uspjeh", naveo je Srbin.

Ristić je tokom karijere igrao za Astanu, Brešu, Avtodor, Fuenlabradu, Galatasaraj, Tenerife, Burgos, nosio je dres Crvene zvezde i Šalona.