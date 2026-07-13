Hrvatski košarkaš Mario Hezonja najvjerovatnije će nastaviti karijeru u Americi.

Izvor: MN Press

Odlazak Marija Hezonje iz Real Madrida je sve izvesniji. Hrvatski as i njegov menadžer Miško Ražnatović svim snagama pokušavaju da pronađu angažman u NBA ligi, iako mu ugovor sa kraljevskim klubom važi do 2028. godine. Naravno, postoji izlazna klauzula od 850.000 dolara koja važi do kraja jula.

Kako prenose pojedini španski mediji, Hezonja je u kontaktu sa nekoliko franšiza. Razlog što jedan od najboljih evropskih šutera želi da napusti Real su prije svega previranja u klubu. Nije bio zadovoljan odlukom da se "skloni" Serđo Skariolo, kao i odlukom kluba da vrati Huana Karlosa Sančeza na mjesto glavnog rukovodioca, dok su se zahvalili Serhiju Rodrigezu i Martinasu Pocijusu na kraju sezone.

Trenutno, Hrvat sebe više vidi van Real Madrida nego unutar tima i odlučan je da se vrati na najveći košarkašku scenu gdje je u prošlosti nastupao za Orlando, Njujork i Portland.

Teško podnio odlazak Skariola

"Od prvog dana ste napravili profesionalno okruženje i napravili ste kulturu koja ne bi smjela da bude pod znakom pitanja u Madirdu. Imam veliko poštovanje prema vama i zaista cenim trud koji ste pokazivali svakog dana. Nadam se da će nam se putevi ukrstiti opet", napisao je Mario Hezonja u oproštaju na društvenim mrežama.

Hrvatski as je bio MVP prvenstva u Španija sa učinkom od 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencije, dok je u Evroligi bilježio 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije.