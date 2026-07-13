Nevjerovatna utakmica viđena je na Azijskom kupu za košarkašice do 18 godina i rezultat koji se ne viđa ni u video igrama.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA basketball

Svašta smo viđali na košarkaškim utakmicama, neke ubjedljive pobjede, neke poteze koji ostavljaju bez daha, zakucavanja, asistencije, ali ovakav rezultat teško da može da se vidi i u video igricama. Čak i da pokušate teško da će rezultat 127:6 da stoji na semaforu na kraju.

Upravo to se dogodilo u stvarnosti. Na utakmici Azijskog kupa divizije B za košarkašice do 18 godina je reprezentacija Indonezije deklasirala vršnjakinje iz Omana baš tim rezultatom - 127:6.

Teško je objasniti kako je ovako nešto uopšte moguće u stvarnosti. Ovako je izgledao rezultat po četvrtinama - 36:1, 34:2, 24:3, 33:0. U posljednjem kvartalu košarkašice Omana nisu uspjele da postignu nijedan jedini poen.

Kada se pogleda indeks korisnosti najbolja je bila Prejsi Blesed sa 18 poena, 8 asistencija, 7 skokova i 8 ukradenih lopti i indeksom 37. Kada su u pitanju košarkašice Omana tri poena dala je Zaina Loaj Avni Bataš, dva Alisar Al Tae, a jedan je dodala Malak Al Sulaimi. Nevjerovatan je podatak da su imale čak 73 izgubljene lopte, od čega Bataš 20, Sulaimi 11... Ukupan indeks korisnosti im je -55 dok je kod pobjednika 194.