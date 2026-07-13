Aleksandar Sekulić je dobro naplatio uspjeh sa Dubaijem u ABA ligi.

Izvor: Profimedia

Slovenački trener Aleksandar Sekulić novi je trener Barselone, prenosi "Eurohoops". Osim njega, u opcije su bili Janis Sferopulos i Paolo Galbijati, ali se uprava katalonskog velikana odlučila za trenera koji je Dubaiju donio titulu u ABA ligi.

Sekulić je zamenio Juricu Golemca na klupi Dubaija i uspio da sruši Partizan u finalu regionalnog takmičenja, što mu je donijelo interesovanje nekoliko evroligaša.

Zanimljivo je što ćemo u Evroligi vidjeti rokadu, pošto će Ćavi Paskval biti predstavljen kao novi trener Dubaija. On je svojevoljno napustio Barselonu, a iako se spekulisalo da je bilo unutrašnjih sukoba u klubu, on je to demantovao i naglasio da odlazi iz drugih razloga.

Sekulić je tokom karijere trenirao Geoplin Slovan, Triglav Kranj, Krku, Primorsku, Nimburk, Lokomotivu Kubanj, Zenit i Dubai. Od 2020. godine obavlja i funkciju selektora reprezentacije Slovenije.