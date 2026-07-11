Centar Uroš Plavšić više neće igrati za Crvenu zvezdu, ali ostaje u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Povremeni srpski reprezentativac Uroš Plavšić više nije igrač Crvene zvezde! Nakon kratkog boravka na Malom Kalemegdanu, pa dvije pozajmice u Tursku, snažni centar seli se u redove Kluža sa kojim će se naredne sezone boriti na parketima širom regiona jer i rumunski predstavnik igra ABA ligu.

Najbolji rumunski klub završio je veliki posao na tržištu pred novu sezonu, pošto se očekuje da Plavšić ponovo bilježi fantastične partije na regionalnim terenima. Srpski košarkaš dobro poznaje ABA ligu, a ima iskustvo i sa 10 utakmica u Evroligi koje bi moglo da bude dragocjeno njemu i saigračima.

"Uroš Plavšić je u redove crveno-bijelih došao prije dvije godine, poslije olimpijske bronze sa Srbijom. Zaigrao je u dresu kluba za koji navija od malih nogu i sa crveno-bijelima osvojio trofej Kup Radivoja Koraća. Poslije epizode u Turskoj karijeru nastavlja u ekipi Kluža. Plavša, želimo ti mnogo sreće u nastavku karijere", napisala je Crvena zvezda u objavi kojom se pozdravlja sa centrom koji nikada nije krio da je veliki navijač crveno-bijelih.

Sa druge strane, Kluž je Plavšića najavio kao osvajača bronzane medalje na Olimpijskim igrama. Uroš Plavšić je bio dio tima koji je selektor Svetislav Pešić vodio u Pariz 2024. godine, a koji je kompletne Olimpijske igre obilježio dobrim raspoloženjem na ceremoniji dodjele medalja - jer su prije toga sasvim fino popili.

Olympic bronze medalist. Coming from Crvena Zvezda.

WELCOME TO CLUJ, UROŠ PLAVŠIĆ! ️pic.twitter.com/IBGsFDFpjG — U-BT Cluj-Napoca (@UBTCluj)July 11, 2026

Uroš Plavšić je rođeni Čačanin, prvu seniorsku sezonu odigrao za Smederevo, a velike korake u košarkaškoj karijeri napravio je u SAD gdje je pohađao srednju školu i koledž. Vratio se u evropsku košarku 2023. godine, nakon što nije izabran na NBA draftu, ali sa iskustvom igranja Ljetne lige u dresu Atlante. Jednu sezonu odigrao je za Megu, a zatim je postao igrač Crvene zvezde u kojoj nije imao veliku ulogu.

Samo nekoliko mjeseci nakon potpisa ugovora Plavšić je pozajmljen Bešiktašu, a prethodnu sezonu proveo je u ekipi Bandirma Bordo. Sada će sa ekipom Kluža igrati ABA ligu, takmičenje koje mu je dobro poznato jer je u dresu Mege imao impresivnih partija u regionalnoj košarci.