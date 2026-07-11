Šuter Baskonije Markus Hauard dolazi u Partizan, objavio je "Kurir"

Izvor: Profimedia

KK Partizan pregovara sa šuterom Baskonije, Markusom Hauardom (27 godina, 178 centimetara), objavio je "Kurir". Američki košarkaš veoma je blizu dolasku među crno-bijele i razgovori su u završnoj fazi.

Njegovim dolaskom Partizan bi dobio veliko pojačanje u bekovskoj liniji, u kojoj bi činio zvučan tandem zajedno sa najboljim igračem ekipe, plejmejkerom Karlikom Džounsom.

Upravo je Džouns javno na društvenim mrežama vršio pritisak da crno-bijeli počnu da dovode igrače i po svemu sudeći želja će mu brzo biti ostvarena. Ranije u toku dana iz Italije je najavljen i dolazak rezervnog plejmejkera, kapitena Virtusa Alesandra Pajole.

Stiže pakleni napadač među crno-bijele

Hauard je svojevremeno bio NBA igrač i član Denver Nagetsa, u Evroligi je napravio veliki proboj odmah po dolasku 2022, pa je u sezoni 2023/24 bio najbolji strijelac takmičenja sa 19,5 poena u prosjeku.

Poslije toga su uslijedile njegove slabije dvije sezone, pa je u prošloj prosječno postizao 10,4 poena, a Partizan će sa trenerom Đoanom Penjarojom pokušati da iz njega ponovo izvuče najbolje što ima.

Ko je sve otišao iz Partizana?

Crno-bijeli su se u prethodnim nedjeljama rastali sa čak osmoricom igrača i ovog ljeta će praviti potpuno novi tim.

Otišli su Dvejn Vašington (Bajern), Sterling Braun (Žalgiris), Nik Kalates (PAOK), Isak Bonga (Panatinaikos), Dilan Osetkovski (Valensija), Bruno Fernando (Efes), Šejk Milton i Aleksa Radanov (bez kluba)

U ekipi će definitivno ostati Karlik Džouns, Žofri Lovernj, Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se nagađa da će sledeći napustiti Humsku Aleksej Pokuševski.

(MONDO)