Majk Džejms prešao u Efes.

Izvor: MN Press

Legendarni Amerikanac Majk Džejms (35) prešao je u Anadolu Efes i potpisao ugovor na "jednu plus jednu" godinu.

Jedan od najboljih "Amera" koji su igrali u evropskoj košarci nastaviće karijeru u Turskoj poslije pet uspješnih godina u Monaku, sa kojim je igrao i na Fajnal-foru. Prethodno je nastupao za CSKA Moskvu, Armani, Panatinaikos, Baskoniju...

Majk Džejms je MVP Evrolige za 2024. godinu, najbolji strijelac takmičenja za 2019, i dvostruki član idealne petorke Evrolige (2022. i 2024).

Potpisao poslije Partizanovog igrača, veliki potpisi Efesa

Vidi opis Transfer ljeta u Evroligi: Majk Džejms ima novi klub, pljušte potpisi u Istanbulu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Efes je dan ranije doveo Partizanovog centra Bruna Fernanda na dvogodišnji ugovor, a prethodno je stigao i krilni košarkaš Saragose, Španac Santi Justa.

Džejms neće biti jedini igrač Monaka koji će zaigrati u Efesu, jer je prije njega potpisao i dugogodišnji saigrač Metju Strazel, plejmejker koji je četiri sezone proveo uz Džejmsa u kneževini.

Efes je na početku "prelaznog roka" doveo najzvučnije pojačanje, NBA krilnog centra Darija Šarića (32), a odmah poslije toga je i produžio ugovor beku Džordanu Lojdu, koji je takođe igrao u dva navrata za Monako zajedno sa Džejmsom.

Džejms mijenja Šejna Larkina

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Ovog ljeta Efes se rastao sa klupskom legendom Šejnom Larkinom, poslije čak osam sezona. Član slavnog tandema Larkin-Micić otišao je u Fenerbahče i ostavio za sobom veliku prazninu, koju će pokušati da popuni Majk Džejms.