Iz Humske zasad postoje informacije samo o odlasku igrača, dok zvaničnih potvrda o pojačanjima još nema. Prelazni rok dostiže svoj vrhunac, čini se, u svim klubovima osim u Partizanu.

Izvor: MN Press

Partizan nedeljama unazad obaveštava navijače o odlascima igrača iz kluba, dok u istom periodu u Humskoj nema novih potpisa. Zvanično je osam košarkaša napustilo klub, u najavi je još odlazaka, dok se potencijalna pojačanja jedva i spominju. Prošlo je tačno mesec dana od poslednje utakmice Parnog valjka, a evo kako trenutno stoje stvari u Humskoj, dok svuda oko nje bukte transferi.

Poslednji igrač koji je napustio Partizan je Bruno Fernando. Centar iz Angole osmi je košarkaš koji se oprostio od Humske, ali je problem što je tek treći od čijeg je odlaska klub ostvario prihod. Transfer Bruna Fernanda u Efes doneo je Partizanu obeštećenje od 150.000 evra. Pored njega, klupska kasa je popunjena i odlascima Isaka Bonge, čiji je transfer u Panatinaikos doneo 700.000 evra, kao i Sterlinga Brauna, za kojeg je Žalgiris platio 530.000 evra.

Partizan je doneo neke racionalne odluke, ali i pojedine koje na prvi pogled ne deluju kao najbolja opcija. Tek od nekolicine igrača klub je uspeo da zaradi. Humski su, bez obeštećenja, mahom rekli zbogom Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski, Nik Kalates, Aleksa Radanov i Šejk Milton. Nekim igračima ugovori jednostavno nisu produženi, dok je u slučaju Miltona Partizan čak platio 100.000 evra kako bi raskinuo saradnju sa američkim plejmejkerom.

Ko je sve napustio Partizan

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Koji transferi Partizana su propali?

Partizan je ostao bez osmorice igrača, pa deluje da je na pomolu još jedna potpuna rekonstrukcija tima. Još tokom sezone pominjala su se brojna imena koja bi mogla da obuku crno-beli dres. Postojala je nada da će se Zek Ledej vratiti u Humsku, ali je sada mnogo bliži odlasku u Hapoel. Pominjali su se i legendarni Peti Mils, kao i Timoti Luvavu-Kabaro, koji je u međuvremenu postao igrač Real Madrida.

I nisu to jedini neuspeli pregovori. Ošej Briset će, prema svemu sudeći, ostati u Makabiju, iako je bio želja Partizana. Judžin Omorui se sve češće dovodi u vezu sa Bešiktašom, dok je Nikolas Laprovitola navodno na korak od Huventuda, iako se i njegovo ime povezivalo sa crno-belima.

Nedosanjani san ostao je Bogdan Bogdanović, koji će naredne sezone igrati za Hjuston. Poslednja imena koja se pominju kao moguća pojačanja jesu Alesandro Pajola i Tajson Etjen. Italijan navodno traži oko milion evra po sezoni, dok američki bek ima dvosmerni ugovor u NBA ligi, pa njegova situacija još nije potpuno jasna.

Ko je ostao u Partizanu?

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspeo da sačuva okosnicu tima. Pre svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. Tu su i Mario Nakić i Arijan Lakić, dok se za Alekseja Pokuševskog spekulisalo da bi mogao da pređe u Olimpijakos, PAOK ili neki drugi grčki klub.

U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, dok se očekuje da kapiten Vanja Marinković uskoro produži ugovor. Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu. Ujedno, spominje se odlazak i još jednog domaćeg igrača Mitra Bošnjakovića.

Kada su u pitanju pojačanja za koja se tvrdi da su praktično završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti. U tim Đoana Penjaroje stigao je i Kevarijus Hejs, koji će pojačati konkurenciju na centarskoj poziciji, dok se među imenima koja se dovode u vezu sa Partizanom i dalje nalaze Derik Vilis i Kajl Olman.