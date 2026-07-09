Bivši košarkaš Valensije Branku Badio postao je novi igrač Panatinaikosa, potvrdio je klub

Izvor: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Panatinaikos se zaletio i nema namjeru da stane. Svakodnevno predstavljanje novih igrača je nastavljeno, a sada je klub iz Atine ozvaničio i dolazak Brankua Badija, igrača kojeg je navodno željela i Crvena zvezda u svojim redovima.

Kao što se i najavljivalo, Branku Badio je novi košarkaš Panatinaikosa i od naredne sezone braniće boje tima koji sa klupe vodi Željko Obradović. Badio je potpisao trogodišnji ugovor sa "zelenima" iz Atine. Badio je u dresu španske ekipe u Evroligi prosječno bilježio 11,1 poen, uz 2,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici.

Vidi opis Zvezda ga željela, ali ide u Atinu: Panatinaikos završio još jedan veliki posao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Pored igrača iz Senegala, u tim Željka Obradovića stigao je i bivši košarkaš Partizana Isak Bonga, kao i povratnik iz NBA lige Geršon Jabusele. Jasno je da ovaj tim nakon odlaska Ergina Atamana prolazi kroz potpuni remont, a kako stvari stoje, Dimitris Janakopulos ne žali novac kako bi doveo najzvučnija imena elitnog takmičenja.