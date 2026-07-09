Nikola Batum je novo pojačanje koje juri Asvel.

Izvor: MN Press

Asvel je već ozvaničio da će naredne sezone imati ogroman budžet, doveo je nekoliko pojačanja, a sada postoje informacije da je sve spremno da u svoje redove vrate Nikolu Batuma. Jedan od najboljih francuskih košarkaša svih vremena je bez angažmana nakon što mu je istekao ugovor sa Los Anđeles Klipersima, a izgleda da će se poslije 18 godina u NBA vratiti u Evropu.

Dok je u sezonama kada je dominirao imao i preko 15 poena po meču u najjačoj ligi na svijetu, Batum je u prošloj sezoni imao manju minutažu i upisivao je 9,6 poena, 4,7 skokova i 3 asistencije u sezoni. Batum je počeo karijeru u Le Manu, zatim je izabran kao 25. pik 2008, i od tada traje njegova NBA karijera. Igrao je za Portland, Šarlot, Los Anđeles Kliperse i Filadelfiju.

Koga je već doveo Asvel?

Stigao je Silvan Fransisko za koga se očekuje da bude prva napadačka opcija, kao i Armoni Bruks koji je "otet" od Partizana. Kao defanzivni specijalac doveden je Nik Vejler Beb, a stigao je i But Gač. Posljednje pojačanje Asvela je i dugogodišnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj.

Ipak očekuje se da je to samo početak za tim iz Vilerbana koji će od naredne sezone sa klupe voditi Toni Parker koji je i vlasnik kluba. Ne štedi novac da sebi napravi tim za velika djela...