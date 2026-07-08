Panatinaikos je ozvaničio dolazak Geršona Jabuselea u Atinu.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši košarkaš Real Madrida Geršon Jabusele, koji je prethodne dvije sezone proveo u NBA ligi, riješio je da se vrati u Evropu. Sada je i zvanično - košarkaš kojeg navijači Partizana javno ne vole - postao igrač Panatinaikosa, tima koji s klupe vodi Željko Obradović.

Jabusele je u Panatinaikos stigao na tri godine, a klub iz Atine nije se potrudio da posebnim riječima uveliča dolazak Francuza. Na zvaničnom sajtu objavljene su osnovne informacije o Geršonu, dok je na Instagram profilu kluba osvanuo video u kojem se novi igrač "zelenih" upoznaje sa sredinom u koju je stigao.

Prema informacijama koje su se ranije pojavile, Jabusele je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 12 miliona evra, a dodatnih 650.000 evra pripalo je njegovom bivšem klubu, Real Madridu. Osim Jabuselea, u tim Željka Obradovića stigli su i Branu Badio i Isak Bonga, koji je platio Partizanu obeštećenje kako bi napustio klub.

Jasno je da je povratak Jabuselea u Evropu važan korak za Panatinaikos. Ipak, Francuz u NBA ligi nije imao zapaženu ulogu prošle sezone. Bilježio je svega 2,7 poena po utakmici, a odigrao je ukupno 41 meč.

(MONDO)