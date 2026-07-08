"Dovešćemo još tri-četiri zvučna pojačanja", rekao je Bokan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šampion ABA lige će od sezone 2027/28 imati zagarantovano mjesto u Evroligi, potvrdio je predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan gostujući u emisiji RTCG.

Bokan je saopštio da će regionalno takmičenje dobiti desetogodišnju licencu sa Evroligom, što znači da će osvajač ABA lige automatski izboriti plasman u elitno evropsko klupsko takmičenje.

Prema njegovim riječima, riječ je o važnoj promjeni za sve klubove u regionu, jer će titula šampiona ABA lige ponovo donositi direktan plasman u Evroligu.

Govoreći o planovima Budućnost Volija za narednu sezonu, Bokan je otkrio da klub još nije završio prelazni rok.

"Dovešćemo još tri-četiri zvučna pojačanja", rekao je Bokan.

Dodao je da će budžet podgoričkog kluba za novu sezonu iznositi oko sedam miliona eura.

Bokan se osvrnuo i na stanje u crnogorskoj reprezentativnoj košarci, istakavši da problem sa otkazima traje godinama.

Kazao je da pojedini domaći igrači već godinama odbijaju da igraju za reprezentaciju Crne Gore, ocijenivši da nacionalni tim mora biti iznad svakog pojedinca.