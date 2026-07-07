Budućnost Voli nastavlja sa sklapanjem rostera za novu sezonu, a novo pojačanje "plavo-bijelih" je američki krilni centar Džastin Smit, koji u Podgoricu dolazi iz Hapoela Jerusalima.

Izvor: Printscreen

Smit je rođen 1. marta 1999. godine u američkoj saveznoj državi Ilinois. Visok je 201 centimetar, težak 104 kilograma i pokriva pozicije krilnog centra i centra, iako je u dresu Hapoela iz Jerusalima najveći dio minuta provodio na poziciji petice.

U prethodnoj sezoni bio je jedan od zapaženijih igrača izraelskog prvenstva. Prosječno je bilježio 14,1 poen, 5,5 skokova i 1,1 ukradenu loptu, uz indeks korisnosti 17,6 za nešto više od 23 minuta na parketu. Posebno se isticao izuzetnom realizacijom za dva poena od gotovo 69 odsto, što najbolje oslikava njegov stil igre – snažan, eksplozivan i usmjeren ka završnici u reketu.

Prije dolaska u Hapoel Jerusalim nastupao je za Hapoel Holon, gdje je u sezoni 2023/24 prosječno ostvarivao 16,2 poena, 6,5 skokova i 1,3 ukradene lopte, uz indeks korisnosti 18,3. Takve partije donijele su mu mjesto u drugoj najboljoj petorci izraelskog prvenstva.

Koledž karijeru započeo je na Univerzitetu Indijana, gdje je svojevremeno igrao i Jogi Ferel, a završio na Univerzitetu Arkanzas. U posljednjoj NCAA sezoni prosječno je postizao 13,6 poena i imao 7,2 skoka po utakmici. Nakon toga nastupao je u Razvojnoj NBA ligi za filijale Toronta i Filadelfije, prije nego što je profesionalnu karijeru nastavio u Izraelu.

Iz Budućnosti ističu da su angažovali igrača vrhunskih atletskih predispozicija, koji donosi energiju, intenzitet i karakteristike modernog visokog košarkaša.

„Riječ je o igraču izuzetnih atletskih sposobnosti, velikog intenziteta i profilu koji modernoj košarci donosi ono što je danas najtraženije kod visokih igrača – brzinu, vertikalnost, energiju, igru iznad obruča i mogućnost da u odbrani preuzima više pozicija.

Dolaskom Smita, Budućnost dobija košarkaša koji može da promijeni ritam utakmice energijom, tranzicijom i igrom iz pik-en-rola. Njegova najveća snaga je završnica oko obruča, bilo nakon kratkog rola, utrčavanja iz drugog plana, ofanzivnog skoka ili u otvorenom terenu. U odbrani donosi pokretljivost koja omogućava agresivniji pristup, više preuzimanja i bolju kontrolu prostora na perimetru.

Smit nije klasični visoki igrač koji traži veliki broj lopti u rukama, već košarkaš koji podiže intenzitet igre, kažnjava svako kašnjenje odbrane i donosi atleticizam koji može biti važan faktor u ABA ligi i evropskim utakmicama.

Džastine, dobro došao u plavo-bijelu porodicu“, poručili su iz KK Budućnost.