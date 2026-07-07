Aleksej Pokuševski je na izlaznim vratima Partizana i izgleda da će karijeru nastaviti u Grčkoj.

Izvor: MN Pess

Izgleda da će se nastaviti serija odlazaka iz Partizana, a sljedeći koji bi mogao da napusti klub je Aleksej Pokuševski. Krilni centar, koji je iz NBA lige stigao među crno-bijele, prema navodima grčkih medija radi na tome da dobije grčki pasoš, kako bi u tamošnjoj ligi igrao kao domaći igrač.

Razlog za to je što Aris i PAOK žele da ga dovedu. Grčki novinar Spiros Kavalijeratos je na portalu "Sport 24" naveo da ipak crno-bijeli klub ima prednost i da je Pokuševski najbliže ugovoru sa PAOK-om.

Pokuševski je već igrao u Grčkoj pošto su ga kao jako mladog zapazili skauti Olimpijakosa i on je vrlo brzo počeo da igra seniorsku košarku. Izabran je kao 17. pik Oklahoma Sitija i nakon dugog perioda u NBA je prethodne dvije sezone nastupao za Partizan. Prošle sezone je u Evroligi imao 3,7 poena uz 2,1 skok i 0,5 asistencija po utakmici.

Ko je već otišao?

Pokuševski ima ugovor do ljeta 2027. godine, a ukoliko zaista ode to će biti samo jedan u nizu odlazaka iz kluba. Klub su već napustili Nik Kalates, Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski, Sterling Braun, Aleksa Radanov i Isak Bonga, a čeka se da se nađe rješenje za Džabarija Parkera i Šejka Miltona. Što se tiče dolazaka, za sada nemamo nijedan zvaničan potpis.