Aleksej Pokuševski govorio o aktuelnoj situaciji u Partizanu posle ostavke Željka Obradovića i pred prvi meč bez njega protiv Bajerna u Evroligi.

Situacija u KK Partizan nije dobra nakon ostavke trenera Željka Obradovića, a kako je to rekao predsjednik Ostoja Mijailović igrači se čak pribojavaju utakmice s Bajernom (četvrtak, 20.45) zbog atmosfere i mogućih prekida. O toj situaciji govorio je i Aleksej Pokuševski koji je rekao da ne zna šta da očekuje od atmosfere.

"Ne znam iskreno, razumijem emociju navijača, ne znam šta da očekujem, ali mislim da mi kroz teren možemo da vratimo publiku na našu stranu", rekao je mladi košarkaš Partizana koji je ispričao da se i čuo sa Obradovićem posle ostavke.

"Sigurno da to nije bio plan, toga smo svi svjesni, došao sam u Partizan zbog Željka Obradovića jer je vjerovao u mene i ja sam vjerovao da ću biti bolji igrač s njim. Nije mi lako, ali na terenu da igramo za ovaj klub i da se borimo i da pobjeđujemo što više utakmica i da se vratimo na kolosjek na kome je trebalo da budemo. Ja sam se sa Željkom čuo nakon što se sve izdešavalo, ostao sam sa njim u dobrim odnosima", kazao je Pokuševski.

Šta je rekao Obradović svom igraču? Nije hio Pokuševski mnogo da detaljiše, ali i po objavi na Instagramu znali smo da mu je bilo teško: "Samo me je podržao, da nastavim da igram i da napredujem. Nismo pričali o situaciji u klubu i njegovom odlasku".

"Sigurno da je teška situacija. Za nas bi trebalo da bude. Moramo da se koncentrišemo na teren, ali situacija nije laka i moramo da odgovorimo energijom na terenu i da se razumijemo da igramo. Situacija je specifična i nije lako sigurno", naglasio je on.

"Sigurno da je teško, mi smo u svemu tome, mnogo se stvari pričalo prošle nedelje i sigurno dođe i do stranaca i domaćih igrača. Ima puno onih koji navijaju za Partizan i pitaju nas pitanja na koja nemamo odgovore. Naša stvar je košarka i moramo da izađemo i da se borimo", dodao je mladi košarkaš Partizana.